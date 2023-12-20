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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 424 оценки

Получите облик Райнхардта "Шпасхардт" в Overwatch 2 за просмотр трансляций на Twitch

Solstice
Новости

Включили новые Twitch Drops: до 3 января можно получить праздничную косметику на Райнхардта из Overwatch 1.

  • 2 часа просмотра: граффити Райнхардта «Зимняя рыбалка»
  • 5 часов просмотра: анимация лучшего момента матча «Получай снежком»
  • 9 часов просмотра: эпический облик «Шпасхардт»

Смотреть можно любые стримы в категории Overwatch 2, где включены дропсы. Раздача закончится 3 января в 10:59 МСК.

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-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Dat Jonx

Эти клоуны продолжают раздавать старые скины из первой части за Твич Прайм?

Жлобству нет предела.

2
вупсич пупсич

Я его получил 5 лет назад за ивент бесплатно, нет спасибо.

1
Ledore

Лучшая игра залипаю днями

-2
Dat Jonx

Ты видать новенький...

1