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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 494 оценки

Получите облик Симметры "Ар-деко" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice
Новости

Очередная раздача халявного скина по Overwatch 2 для любителей просиживать часами за просмотром трянсляций на Twitch. На этот раз разработчики предлагают вам заполучить в свою коллекцию редкий облик Симметры "Ар-деко", а также парочку косметических наград.

  • 3 часа просмотра: граффити Симметры «Поза»;
  • 6 часов: значок Симметры «Милашка»;
  • 10 часов: легендарный облик Симметры «Ар-деко».

Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.

Не обязательно сидеть и смотреть трансляции, вы можете запустить трансляцию, а сами уйти по своим делам.

Раздача продлится до 15 июня 2024.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
TheCalvariam

"Раздача продлится до 15 июня 2024"

0
Solstice

Июля*

Ну легко спутать эти два месяца... 😥

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