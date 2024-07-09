Получите облик Симметры "Ар-деко" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Очередная раздача халявного скина по Overwatch 2 для любителей просиживать часами за просмотром трянсляций на Twitch. На этот раз разработчики предлагают вам заполучить в свою коллекцию редкий облик Симметры "Ар-деко", а также парочку косметических наград.
- 3 часа просмотра: граффити Симметры «Поза»;
- 6 часов: значок Симметры «Милашка»;
- 10 часов: легендарный облик Симметры «Ар-деко».
Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.
Не обязательно сидеть и смотреть трансляции, вы можете запустить трансляцию, а сами уйти по своим делам.
Раздача продлится до 15 июня 2024.
"Раздача продлится до 15 июня 2024"
Июля*
Ну легко спутать эти два месяца... 😥