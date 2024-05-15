Получите облик Симметры "Чародейка" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Новые награды Twitch Drops по Overwatch 2 в честь середины сезона: магазинный облик Симметры и другие плюшки.
- 2 часа просмотра — граффити «Чародейство»
- 4 часа просмотра — значок «Симметра из Questwatch»
- 6 часов просмотра — талисман для оружия «Аквамари»
- 9 часов просмотра — эпический облик Симметры «Чародейка»
Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.
Акция закончится 20 мая в 9:58 МСК.