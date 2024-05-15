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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 475 оценок

Получите облик Симметры "Чародейка" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice
Новости

Новые награды Twitch Drops по Overwatch 2 в честь середины сезона: магазинный облик Симметры и другие плюшки.

  • 2 часа просмотра — граффити «Чародейство»
  • 4 часа просмотра — значок «Симметра из Questwatch»
  • 6 часов просмотра — талисман для оружия «Аквамари»
  • 9 часов просмотра — эпический облик Симметры «Чародейка»

Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.

Акция закончится 20 мая в 9:58 МСК.

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