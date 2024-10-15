Получите облик Сомбры "Шут" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Новые клоунские Twitch Drops: раздают облик Сомбры «Шут», который был памятным подарком для всех владельцев Overwatch 1 (его также уже продавали в магазине в октябре 2023 года).

3 часа просмотра: граффити «Марионетка»

6 часов просмотра: эмоция Сомбры «Марионетка»

10 часов просмотра: эпический облик Сомбры «Шут»

Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.

Акция закончится 27 октября в 9:58 МСК.