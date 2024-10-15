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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 513 оценок

Получите облик Сомбры "Шут" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice
Новости

Новые клоунские Twitch Drops: раздают облик Сомбры «Шут», который был памятным подарком для всех владельцев Overwatch 1 (его также уже продавали в магазине в октябре 2023 года).

  • 3 часа просмотра: граффити «Марионетка»
  • 6 часов просмотра: эмоция Сомбры «Марионетка»
  • 10 часов просмотра: эпический облик Сомбры «Шут»

Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.

Акция закончится 27 октября в 9:58 МСК.

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-8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kotasha

Такой костюм нужно выдать всем разработчикам, игра превратилась помойку, выпустили не до разумения в виде не нужной 2 части, когда могли просто 1 часть перенести на условно бесплатную модель.

3
Диванный Боец

А ведь его давали владельцам ОВ1, последний плюс забрали

1
UnconventionalYtterbium

Не хотим!

1
Gelyr

Почему то это вспомнилось, как будто разработчики всех клоунами хотят сделать

1
ДаДжи

я конечно вкурсе что игра говень,но все же...никаких путей обхода смс не появилось??(бесплатных)

0
Wolfenstein

очень интересная реклама этой гвнины - воощемта понятно за кого разрабы держат купивших этот кал

-5
J Jonah Jameson

Вот бы админы на ПГ сделали чтобы твои высEры можно было скрыть, а то что не коммент , то у тебя всё гвно и все плохие. Если тебя обижают ,не надо срываться на других.

3
Wolfenstein J Jonah Jameson

так такая индустрия, я то тут причем - пиши не администрации а разрабам сразу чтоб они не уг релизали а как Вавра или Миядзаки только игры настоящие

-2