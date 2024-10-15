Получите облик Сомбры "Шут" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Новые клоунские Twitch Drops: раздают облик Сомбры «Шут», который был памятным подарком для всех владельцев Overwatch 1 (его также уже продавали в магазине в октябре 2023 года).
- 3 часа просмотра: граффити «Марионетка»
- 6 часов просмотра: эмоция Сомбры «Марионетка»
- 10 часов просмотра: эпический облик Сомбры «Шут»
Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.
Акция закончится 27 октября в 9:58 МСК.
Такой костюм нужно выдать всем разработчикам, игра превратилась помойку, выпустили не до разумения в виде не нужной 2 части, когда могли просто 1 часть перенести на условно бесплатную модель.
А ведь его давали владельцам ОВ1, последний плюс забрали
Не хотим!
Почему то это вспомнилось, как будто разработчики всех клоунами хотят сделать
я конечно вкурсе что игра говень,но все же...никаких путей обхода смс не появилось??(бесплатных)
очень интересная реклама этой гвнины - воощемта понятно за кого разрабы держат купивших этот кал
Вот бы админы на ПГ сделали чтобы твои высEры можно было скрыть, а то что не коммент , то у тебя всё гвно и все плохие. Если тебя обижают ,не надо срываться на других.
так такая индустрия, я то тут причем - пиши не администрации а разрабам сразу чтоб они не уг релизали а как Вавра или Миядзаки только игры настоящие