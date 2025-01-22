Получите облик Ткача Жизни "Синтвейв" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Разработчики Overwatch 2 запустили очередную раздачу на стриминговой площадке Twitch, в которой за просмотр трансляций вы можете получить граффити и эпический облик для Ткача Жизни.

2 часа просмотра — эпический облик Ткача Жизни «Синтвейв» (впервые добавили в игру в августе 2023);

4 часа просмотра — граффити «Синтетический лотос».

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Раздача закончится 31 января в 10:58 МСК.