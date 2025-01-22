Получите облик Ткача Жизни "Синтвейв" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Разработчики Overwatch 2 запустили очередную раздачу на стриминговой площадке Twitch, в которой за просмотр трансляций вы можете получить граффити и эпический облик для Ткача Жизни.
- 2 часа просмотра — эпический облик Ткача Жизни «Синтвейв» (впервые добавили в игру в августе 2023);
- 4 часа просмотра — граффити «Синтетический лотос».
Смотреть можно любые трансляции по Overwatch на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.
Раздача закончится 31 января в 10:58 МСК.
забанили в игре на две недели, из-за того что комьюните овервотча п*здец токсичное быдло, и рассадник п*дорасов смурфов на вдовах, ханзоиндов и генжоидов. Сказочные д0лбаё*ы играют в эту игру. Ни где так не бомбило как в этой х*ете проклятой.
P.S - просто хотел поделится своим опытом игры в эту "богоподобную" игру тысячилетия.
А ещё прикол, играешь ты против смурфов теБR еbut, играешь со смурфами ebut тоже тебя вместе с твоей тимой смурфов, ну про рейтинг я вообще молчу, клоуны на гендзи и вдовах в каждой катке, нету покоя, плюсом сомброчку сделали гоvnanochkoй, единственная тактика брать бастиона и сидеть в турельке и ebashitь с минигана по этим УБЛЮД-CUM, знаю что ублю-kov можно контрить макаками и т.д Но ни когда они под постоянным покитом Mercy и второго хила. Крч разрабам желаю 100 huev v jopu xD
Правильно сделали, что забанили. Надо тебе отдохнуть.
Оно и видно, кто и где токсичен))) Возвращайся обратно в свою доточку и ксочку, тебя там ждут