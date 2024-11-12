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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 517 оценок

Получите облик Жнеца "Зачинщик" за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 обьявили об очередной раздаче халявных дропсов на стриминговой площадке Twitch. Получите четыре декоративных предмета: значок, визитку, граффити и новый эпический облик для Жнеца. Акция проводится до 22 ноября.

  • 4 часа просмотра: значок «Зачинщик»
  • 7 часов просмотра: граффити Жнеца «Зачинщик»
  • 11 часов просмотра: визитка «Зачинщик Жнец»
  • 15 часов просмотра: эпический облик Жнеца «Зачинщик»

Смотреть можно любые трансляции в категории "Overwatch 2" на Twitch, предварительно привязав вашу учетную запись Twitch в настройках Battle. net. Каждую награду надо обязательно забирать в «Инвентаре» Twitch, полученные награды могут выдаваться в игре с задержкой до 48 часов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Paramezan

жнец должен быть черным, ведь жнец это типа олицетворение смерти. поэтому белый скин выглядит не очень

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