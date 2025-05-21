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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 558 оценок

Получите обычный и эпический контейнеры за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Solstice Solstice

Включили новые Twitch Drops в честь середины 16 сезона — можно получить контейнеры.

  • 2 часа просмотра — обычный контейнер
  • 5 часов просмотра — эпический контейнер

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch 2 на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Акция проводится с 20 мая по 2 июня.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Что совсем плохо с аудиторией у игры. Может лучше мозговой штурм устроите как спасти игру без подобных завлекалочек.

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