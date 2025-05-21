Получите обычный и эпический контейнеры за просмотр трансляций по Overwatch 2 на Twitch

Включили новые Twitch Drops в честь середины 16 сезона — можно получить контейнеры.

2 часа просмотра — обычный контейнер

5 часов просмотра — эпический контейнер

Смотреть можно любые трансляции по Overwatch 2 на Twitch, где включены дропсы. Смотреть можно с перерывами. Каждую награду нужно забирать в «Инвентаре» Twitch, чтобы она появилась в игре.

Акция проводится с 20 мая по 2 июня.