Представлен анимационный трейлер коллаборации Overwatch 2 и "Трансформеров"

Следующая коллаборация для Overwatch 2 от Blizzard Entertainment стартует 9 июля, и она связана с Трансформерами. Нет, не с киноверсиями, ставшими знаменитыми благодаря франшизе Майкла Бэя, а с игрушечной линией Hasbro. Появился новый анимационный трейлер, рассказывающий о том, какие герои получат новые скины, и обозначающий тех, кто на стороне Автоботов и Десептиконов.
Вероятно, в рамках этого сотрудничества появится новый ограниченный режим и бесплатный скин (наряду с обычными изменениями баланса), так что следите за дальнейшими подробностями.
К сожалению, косметика, показанная в трейлере, скорее всего, потребует реальных денег для покупки. Если цены будут такими же, как на скины для Cowboy Bebop, то за каждый скин придется заплатить по 20 долларов.