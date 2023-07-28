Президент Blizzard "Майк Ибарра" верит в светлое будущее Overwatch 2

Президент Blizzard "Майк Ибарра" опубликовал у себя в Twitter сообщение, в котором поделился своими мыслями на счет будущего игры и поспешил успокоить разгневанных игроков. По его словам компания признает, что они допустили много ошибок и уверяет, что у игры будет светлое будущее.

Каждый месяц мы в Blizzard проводим "составление боевого плана" — большую встречу, на которой обсуждаем продукты и политику компании.



Сегодня несколько сотрудников отдела разработки Overwatch 2 показали нам раннюю версию обновления "Вторжение", которое выйдет 10 августа в лаунчере Blizzard и Steam. Их презентация шла более часа.



Мы были так рады видеть энтузиазм и восторг разработчиков. Будущее и направление развития Overwatch еще никогда не были настолько воодушевляющим.



Мы понимаем чувства некоторых игроков. Разработчикам пришлось отказаться от своих прошлых заявлений, поскольку эти планы никогда бы не смогли оправдать ожидания игроков. Мы понимаем, что игроки могут быть этим разочарованы, нам грустно так же, как и вам. А еще мы понимаем, что недостаточно хорошо поддерживали связь с игроками по таким вопросам. Разработчики принимают подобные решения очень и очень осторожно.



Но мы верим в команду Overwatch и их дальнейший путь. Мы в восторге от того, в каком направлении может развиваться эта невероятная франшиза — у нее есть возможность двигаться дальше, как в играх, так и за их пределами.



Я с нетерпением жду выхода "Вторжения". Мы польщены тем, что так много людей уже добавили Overwatch в Список желаемого в Steam. Спасибо за то, что поддерживаете нас на этом пути. Здесь, в Blizzard, открывается дорога больших возможностей франшизы Overwatch — и это только её начало.

Напоминаем вам, что в текущий момент в игре подходит к концу 5-й сезон, который завершится 10 августа.