Продюсер Overwatch 2 о критике: игроки хотят быть услышанными

Исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Нойс в рамках комментария для портала Level Up поделился мнением о ситуации с негативными отзывами.

По мнению разработчика, игроки оставляют саркастичные, грубые и агрессивные комментарии из-за того, что их не слушают. Они пытаются привлечь внимание к проблеме. При этом тон геймеров меняется, когда создатели Overwatch 2 отвечают на сообщения. Нойс отметил, что команда разработчиков ценит взаимодействие с комьюнити.

12 августа, несмотря на низкий рейтинг и критику со стороны игроков, командный шутер побил собственный рекорд онлайна в цифровом магазине Steam. В тайтле одновременно находились 75 тысяч геймеров.

Релиз Overwatch 2 состоялся 4 октября 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Игра бесплатно доступна для всех желающих на любой из платформ.