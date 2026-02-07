Прогрессивное сообщество Overwatch и журналистов опять трясет из-за слишком красивых новых персонажей

В соцсетях снова разгорелась бурная дискуссия вокруг дизайна героев Overwatch. Поводом стал анонс пяти новых персонажей на 2026 год. Критики обвиняют Blizzard в "синдроме одинаковых лиц" и чрезмерном увлечении традиционно привлекательными женскими персонажами.

Пост пользователя kittlekatussy, в котором она поделилась фанатским исправлением новой героини Домины набрал более 30 тысяч лайков. В измененной версии Домина предстает значительно старше: с седыми волосами, морщинами и менее "гламурным" видом, напоминающим Ану. Так, по мнению авторши, персонаж будет более оригинальным, потому что в игре не хватает взрослых женщин.

Особенно остро обсуждают Ань Жань, старшую сестру героя У Яна. В ранних трейлерах и концепт-артах она выглядела зрелее: с более выраженными и строгими чертами лица. Однако финальная версия стала более милой, похожей на Кирико и Юнону. Статья портала TheGamer под названием "Дорогой Overwatch, пожалуйста, перестань бебифицировать своих женских персонажей" прямо называет это "на грани женоненавистничества", отмечая, что уникальный потенциал Ань Жань был отброшен в пользу шаблонной смазливости.

Досталось даже Кошке с Джетпаком, которую в русской версии будут звать Реактивная Киса. Оригинальная милая кошка в "исправленной" версии получила реалистичное кошачье лицо или антропоморфные черты, чтобы "не была слишком привлекательной".

Однако большая сообщества напоминает: похожие эксперименты уже были. В ранние годы Overwatch разработчики пробовали более уникальных и менее привлекательных героев - и это совпало с падением популярности игры. Как отметил один из комментаторов:

Это и убило OW в свое время. Новые герои горячие, потому что Blizzard наконец-то поняла, что работает. Спасибо Marvel Rivals за урок.

Сами разработчики Blizzard ранее объясняли тренд на более привлекательные дизайны практическими причинами: такие лица проще анимировать (меньше технических сложностей с мимикой), а скины на красивых героев продаются значительно лучше. Менять подход студия пока не планирует.