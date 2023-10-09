PvE-режим в Overwatch 2 уже практически заброшен игроками ©

Спустя два месяца после появления PvE-режима в Overwatch 2, количество игроков значительно сократилось. Похоже, что лобби этого режима на данный момент пустуют, в них осталось лишь несколько игроков.

В начале 2023 года изменения в PvE оставили многих игроков разочарованными. Изначально Blizzard обещала сильную сюжетную кампанию. Однако из-за неудач при разработке им пришлось пересмотреть свой план, что вызвало разочарование в игровом сообществе.

Текущее состояние PvE-режима игры представляет собой печальную картину. Время ожидания в нем очень велико, иногда доходит до 5 минут. Добавление ИИ-команд для заполнения лобби также сделало игру менее захватывающей, чем предполагалось изначально.

Многие игроки сталкиваются со странным поведением ИИ-соратников: они выходят за пределы карты или используют свои специальные умения совершенно случайным образом. Это не только замедляет прогресс, но и ухудшает общий игровой процесс.

Чтобы преодолеть эти проблемы в PVE-миссиях, игроки приходят к необходимости объединяться в заранее созданные группы, особенно на сложности "Легендарная". Такой переход к работе в группах отличается от того, что многие игроки хотели бы видеть в PVE в одиночку.

Сообщество Overwatch 2 также недовольно отсутствием повторной ценности этих миссий. Наличие всего трех вариантов на выбор оставляет у игроков желание получить более разнообразный опыт. Это, похоже, является "слепым пятном" в нынешних сюжетных миссиях игры.

Кроме того, многие игроки считают, что PvE-контент Blizzard не дотягивает до фанатских карт, которые не менее хороши и доступны бесплатно.

Цена в 15 долл. за три миссии также является одной из основных проблем, которая, возможно, приведет к уменьшению числа игроков. Состояние PvE заставило многих задуматься о том, что Blizzard собирается предпринять для решения этой проблемы. Ходят разговоры о возвращении оригинальных трех миссий в новом пакете, чтобы игроки, не успевшие насладиться этим контентом, могли опробовать их с реальными товарищами.

В любом случае, учитывая текущее состояние игры, разработчики должны прислушаться к отзывам игроков и предпринять шаги по возрождению PvE-режима. Blizzard должна сосредоточиться на устранении основных проблем и внесении улучшений, ориентированных на игроков.