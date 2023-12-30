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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 429 оценок

Работник Blizzard обвинил Бобби Котика в провале запуска Overwatch 2 в Steam

Solstice
Новости

Руководство Activision Blizzard проигнорировало предупреждения команды разработчиков шутера о ревью-бомбинге.

29 декабря Бобби Котик официально ушел из Activision Blizzard. Спустя несколько часов комьюнити-менеджер Overwatch 2 Энди Белфорд рассказал о ситуации перед релизом игры в Steam. Он обвинил Котика в игнорировании потребностей команды разработчиков и создании дополнительных проблем.

Поделюсь забавным фактом. Когда мы планировали запуск Overwatch 2 в Steam, моя команда за несколько месяцев до этого предупреждала, что игра подвергнется ревью-бомбингу. Мы просили у руководства больше информации, деталей и ресурсов, чтобы справиться с ожидаемым притоком игроков, но все запросы были отклонены — Энди Белфорд.

По словам Белфорда, его команде предоставили инструменты модерации в Steam, хотя изначально работа с отзывами не входила в обязанности сотрудников. Это было сделано несмотря на отказ комьюнити-менеджера подвергать подчиненных огромному уровню токсичности от игроков. Белфорд отметил, что это решение было принято Бобби Котиком.

Это лишь один пример рабочей культуры, которую Котик взрастил в ActiBlizz: дерьмо текло вниз по течению, попадая на самых низкооплачиваемых и перегруженных заданиями людей. Руководство было слишком занято, реагируя на постоянно меняющиеся указания и решения, которые не имели никакого смысла. В конце концов, опыт игрока и разработчика ничего не значили для них. Руководство волновали только сообщения о квартальной прибыли.

20 декабря 2023 года Бобби Котик опубликовал прощальное письмо, обращенное к сотрудникам Activision Blizzard. В нем он поблагодарил бывших подчиненных за работу и заявил, что не переживает за будущее компании, которая окажется в надежных руках Фила Спенсера, главы Microsoft Gaming.

После ухода Котика временно исполняющим обязанности руководителя назначен Мэтт Бути, президент по игровому контенту и студиям Xbox. Ему будут подотчетны глава Blizzard Майк Ибарра, президент Activision Роб Костич и вице-председатель Activision Blizzard Томас Типпл.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Magistros

Котик конечно та ещё собака, но команда разработчиков Овервотча не думала, что им стоит просто сделать хорошую игру и никаких ревью-бомбингов нигде не будет?

4
JohnTornton

зачем? когда можно свалить всё на директора, который уже не директор

1
Magistros JohnTornton

Да, этот факт больше всего забавляет. Всего день, как не ген.дир, а помои уже летят в его сторону. Позавчера видимо претензий не было.

0
nowisee

Как сделать нормальную игру, когда тебя др0$ат ежедневно, меняя планы и присылая противоречащие друг другу указания?

0
Magistros nowisee

Тогда к чему эта просьба из-за опаски ревью-бомбинга? Ты поработал на никчемного и бездарного босса, сделал для него работу, а после попросил его же не публиковать свою же сделанную работу в Steam, чтобы не получить этот ревью-бомбинг? Круто это они конечно придумали.

0
Slow Slade Snow Snake

А, т.е. Овервотч 2 провалился только в Стим, а в целом игра очень даже хороша и прям вот на твёрдую пятёрочку?

0
Beckinsale

Смысл слов был в том, что в батлнете отзывы они могут подчистить ( если вообще там можно их оставлять ) и оценки, а вот в Steam у них уже доступа к таким функциям поменьше, если вообще есть. А значит все, даже самые слепые увидят реалити шоу " Игра го*но " в комментариях и оценках.

0
Egik81

Руководителя самодура можно конечно образумить но лучше оставить его на едине со своим самодурством а не потакать ему в этом.

-1
JohnTornton

ахахаха, как котик ушёл, так сразу язык из опы достал))))))))))) а чё раньше молчал, сыкун?
какой же стыд, ты не мужик чел, а попущ))))))))))

причём вы сами кал сделали ещё до стима, вам было норм. причём тут котик ваще?

-2
CAN I HABE PIZZA PLS

Ну ты и обезьяна.

-1