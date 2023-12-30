Работник Blizzard обвинил Бобби Котика в провале запуска Overwatch 2 в Steam

Руководство Activision Blizzard проигнорировало предупреждения команды разработчиков шутера о ревью-бомбинге.
29 декабря Бобби Котик официально ушел из Activision Blizzard. Спустя несколько часов комьюнити-менеджер Overwatch 2 Энди Белфорд рассказал о ситуации перед релизом игры в Steam. Он обвинил Котика в игнорировании потребностей команды разработчиков и создании дополнительных проблем.
Поделюсь забавным фактом. Когда мы планировали запуск Overwatch 2 в Steam, моя команда за несколько месяцев до этого предупреждала, что игра подвергнется ревью-бомбингу. Мы просили у руководства больше информации, деталей и ресурсов, чтобы справиться с ожидаемым притоком игроков, но все запросы были отклонены — Энди Белфорд.
По словам Белфорда, его команде предоставили инструменты модерации в Steam, хотя изначально работа с отзывами не входила в обязанности сотрудников. Это было сделано несмотря на отказ комьюнити-менеджера подвергать подчиненных огромному уровню токсичности от игроков. Белфорд отметил, что это решение было принято Бобби Котиком.
Это лишь один пример рабочей культуры, которую Котик взрастил в ActiBlizz: дерьмо текло вниз по течению, попадая на самых низкооплачиваемых и перегруженных заданиями людей. Руководство было слишком занято, реагируя на постоянно меняющиеся указания и решения, которые не имели никакого смысла. В конце концов, опыт игрока и разработчика ничего не значили для них. Руководство волновали только сообщения о квартальной прибыли.
20 декабря 2023 года Бобби Котик опубликовал прощальное письмо, обращенное к сотрудникам Activision Blizzard. В нем он поблагодарил бывших подчиненных за работу и заявил, что не переживает за будущее компании, которая окажется в надежных руках Фила Спенсера, главы Microsoft Gaming.
После ухода Котика временно исполняющим обязанности руководителя назначен Мэтт Бути, президент по игровому контенту и студиям Xbox. Ему будут подотчетны глава Blizzard Майк Ибарра, президент Activision Роб Костич и вице-председатель Activision Blizzard Томас Типпл.
Котик конечно та ещё собака, но команда разработчиков Овервотча не думала, что им стоит просто сделать хорошую игру и никаких ревью-бомбингов нигде не будет?
зачем? когда можно свалить всё на директора, который уже не директор
Да, этот факт больше всего забавляет. Всего день, как не ген.дир, а помои уже летят в его сторону. Позавчера видимо претензий не было.
Как сделать нормальную игру, когда тебя др0$ат ежедневно, меняя планы и присылая противоречащие друг другу указания?
Тогда к чему эта просьба из-за опаски ревью-бомбинга? Ты поработал на никчемного и бездарного босса, сделал для него работу, а после попросил его же не публиковать свою же сделанную работу в Steam, чтобы не получить этот ревью-бомбинг? Круто это они конечно придумали.
А, т.е. Овервотч 2 провалился только в Стим, а в целом игра очень даже хороша и прям вот на твёрдую пятёрочку?
Смысл слов был в том, что в батлнете отзывы они могут подчистить ( если вообще там можно их оставлять ) и оценки, а вот в Steam у них уже доступа к таким функциям поменьше, если вообще есть. А значит все, даже самые слепые увидят реалити шоу " Игра го*но " в комментариях и оценках.
Руководителя самодура можно конечно образумить но лучше оставить его на едине со своим самодурством а не потакать ему в этом.
ахахаха, как котик ушёл, так сразу язык из опы достал))))))))))) а чё раньше молчал, сыкун?
какой же стыд, ты не мужик чел, а попущ))))))))))
причём вы сами кал сделали ещё до стима, вам было норм. причём тут котик ваще?
Ну ты и обезьяна.