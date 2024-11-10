Разработчик Overwatch 2: "Самые токсичные игроки находятся на средних рангах"

На днях прошла небольшая АМА-сессия с разработчиками Overwatch 2 на стриминговой площадке Twitch, в которой зрители могли задавать свои вопросы по поводу игры. На стриме была затронута тема токсичного поведения и покидающих досрочно матчей игроков.

Частота дезертирства напрямую связана с рангом — чем ниже ранг, тем чаще игроки покидают матчи, — сказал старший дизайнер систем Гэвин Уинтер. — Но если говорить о токсичном поведении в чате, то на самых высоких и самых низких рангах его меньше всего. Больше всего конфликтов возникает на средних рангах (на Платине и Алмазе).

Напоминаем вам, что в данный момент в игре проходит 13 сезон, который завершится в середине декабря.