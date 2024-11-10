Разработчик Overwatch 2: "Самые токсичные игроки находятся на средних рангах"

На днях прошла небольшая АМА-сессия с разработчиками Overwatch 2 на стриминговой площадке Twitch, в которой зрители могли задавать свои вопросы по поводу игры. На стриме была затронута тема токсичного поведения и покидающих досрочно матчей игроков.
Частота дезертирства напрямую связана с рангом — чем ниже ранг, тем чаще игроки покидают матчи, — сказал старший дизайнер систем Гэвин Уинтер. — Но если говорить о токсичном поведении в чате, то на самых высоких и самых низких рангах его меньше всего. Больше всего конфликтов возникает на средних рангах (на Платине и Алмазе).
Напоминаем вам, что в данный момент в игре проходит 13 сезон, который завершится в середине декабря.
Понятное дело. В начале ты ничего не достиг, поэтому смысл бомбить, ты ничего не теряешь. В конце ты уже профи, игру знаешь как свою квартиру и у тебя полная синергия с командой. А вот в середине психика не выдерживает, ты либо скатишься до серебра, либо апнеш ранг на полшишечки. Победа вроде как особо не даёт преимуществ, если х*ёво прошёл калибровку, а слив ранга так вообще обида е*аная))
Разработчики видимо в серебро ни разу не заглядывали, там всех матерей по разному крутят.
как говорится на любых рангах найдется тот кто испортит настроение. поэтому я не играю в онлайн игры.
игрокам кто повыше конторка просто преплачивает и они в курилке правду об этом кале рассказывают с дупками и балансовой абилкой свистоперделкой, а кто бесплатно (за свои же бабки) дупкой накрывается тот безнадежный токсик… это я уже в квейк членпионс от ретурда тима виллитса видел
Вот жешь капитан очевидность. А бомжи, наверно, чаще без жилья.