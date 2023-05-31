Разработчики Overwatch 2 активно обсуждают возможность добавления трансгендерного персонажа

Издание Dexerto спросило у разработчиков Overwatch 2 появится ли в игре такой герой, и вот что они ответили.
Пока я не могу ничего рассказать о дальнейших планах на каких-либо героев, — сообщила старший нарративный дизайнер Джен Стейси. — Точно могу сказать, что мы думаем об этом и обсуждаем этот вопрос.
Хочу подчеркнуть, что мы не создаем каких-то героев Overwatch чисто для галочки, — добавила она. — Мы делаем героев, чтобы рассказать с их помощью какую-нибудь историю.
Напоминаем вам, что с 1 июня в игре стартует ивент в честь так называемого Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества. Событие продлится до конца 4-го сезона - 13 июня.
Сделать режим pve который недавно отменили ? не зачем, а вот персонаж такой, да нужен, нет больше той близард остались там одни паразиты, желаю им обанкротиться.
Попробуйте использовать тире и разделить предложение.
так игроки не перестают играть в их игры, не перестают деньги им сувать. так что разорения не будет никогда.
Это симулятор ЛГБТ?
Новым героем должен стать боевой вертолет, для полноты картины.
С каждым годом Blizzard всё больше радикализируется этой темой. Скоро будет требовать отсканировать своё лицо для входа в игру, и не дай бог, ты окажешься красивым(ой) белым(ой) мужчиной или женщиной
Ну то есть тот розовый гейсаппорт это недостаточный уровень деградации? Ясно.
Голосую за героя-педофила, а то надо же им там дальше развиваться. Хотя рано или поздно их "развитие" зайдет в тупик ибо потомство будет брать уже негде
это герой, который сможет бороться с хомяком?
Фууу близард зашкварные трансы, давно перестал уважать это сборище некрофилов и прочего смрада земного.
транс же куда важнее для игроков, чем ПвЕ режим