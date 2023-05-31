Overwatch 2 04.10.2022
4.1 319 оценок

Разработчики Overwatch 2 активно обсуждают возможность добавления трансгендерного персонажа

Solstice
Новости

Издание Dexerto спросило у разработчиков Overwatch 2 появится ли в игре такой герой, и вот что они ответили.

Пока я не могу ничего рассказать о дальнейших планах на каких-либо героев, — сообщила старший нарративный дизайнер Джен Стейси. — Точно могу сказать, что мы думаем об этом и обсуждаем этот вопрос.

Хочу подчеркнуть, что мы не создаем каких-то героев Overwatch чисто для галочки, — добавила она. — Мы делаем героев, чтобы рассказать с их помощью какую-нибудь историю.

Напоминаем вам, что с 1 июня в игре стартует ивент в честь так называемого Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества. Событие продлится до конца 4-го сезона - 13 июня.

Источник  
-12
11
Последние посты по игре Overwatch 2
Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Такой, какой есть" с участием Фары и Батиста
Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Такой, какой есть" с участием Фары и Батиста
ЛГБТ-ивент для Overwatch 2 будет недоступен в некоторых странах
ЛГБТ-ивент для Overwatch 2 будет недоступен в некоторых странах
1 июня в Overwatch 2 начнется празднование Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества
1 июня в Overwatch 2 начнется празднование Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества
Комментарии: 11
Ваш комментарий
nodas

Сделать режим pve который недавно отменили ? не зачем, а вот персонаж такой, да нужен, нет больше той близард остались там одни паразиты, желаю им обанкротиться.

9
TAPAKAH222

Попробуйте использовать тире и разделить предложение.

-3
JohnTornton

так игроки не перестают играть в их игры, не перестают деньги им сувать. так что разорения не будет никогда.

1
Lunersun

Это симулятор ЛГБТ?

4
OnlyWatch

Новым героем должен стать боевой вертолет, для полноты картины.

3
Artery Kaulitz

С каждым годом Blizzard всё больше радикализируется этой темой. Скоро будет требовать отсканировать своё лицо для входа в игру, и не дай бог, ты окажешься красивым(ой) белым(ой) мужчиной или женщиной

2
Евгений Кондратенко

Ну то есть тот розовый гейсаппорт это недостаточный уровень деградации? Ясно.

2
3Lexas

Голосую за героя-педофила, а то надо же им там дальше развиваться. Хотя рано или поздно их "развитие" зайдет в тупик ибо потомство будет брать уже негде

1
JohnTornton

это герой, который сможет бороться с хомяком?

0
NargrubWal

Фууу близард зашкварные трансы, давно перестал уважать это сборище некрофилов и прочего смрада земного.

0
JohnTornton

транс же куда важнее для игроков, чем ПвЕ режим

0