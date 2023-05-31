Разработчики Overwatch 2 активно обсуждают возможность добавления трансгендерного персонажа

Издание Dexerto спросило у разработчиков Overwatch 2 появится ли в игре такой герой, и вот что они ответили.

Пока я не могу ничего рассказать о дальнейших планах на каких-либо героев, — сообщила старший нарративный дизайнер Джен Стейси. — Точно могу сказать, что мы думаем об этом и обсуждаем этот вопрос.



Хочу подчеркнуть, что мы не создаем каких-то героев Overwatch чисто для галочки, — добавила она. — Мы делаем героев, чтобы рассказать с их помощью какую-нибудь историю.

Напоминаем вам, что с 1 июня в игре стартует ивент в честь так называемого Pride Month - месяца поддержки ЛГБT-сообщества. Событие продлится до конца 4-го сезона - 13 июня.