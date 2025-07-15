Разработчики Overwatch 2 еще раз напомнили, что они рады конкуренции с Marvel Rivals

Директору Overwatch 2 Аарону Келлеру очень нравится конкуренция. Но при этом он утверждает, что обилие изменений, которые за последнее время внесла в игру Blizzard (коллаборация со Street Fighter, режим "Стадиона", дополнительные способности у персонажей и т.д.), не является ответом на релиз Marvel Rivals.
Я считаю, что между ними здоровая конкуренция. Конкуренция подталкивает к инновациям. Но я не считаю, что тот контент, который вы сейчас видите, это ответ конкуренту. Большая часть того, что вышло (таланты, «Стадион», голосование за карты, новые герои) разрабатывалось задолго до релиза Marvel Rivals. Да, мы выпустили систему бана героев на сезон пораньше, но она тоже уже давно была в планах. У нас новая тактика работы над игрой: мы будем каждый год выпускать в ней нечто масштабное. Возможно, в дальнейшем, когда мы будем продолжать в том же духе, что-то и будет результатом этой конкуренции.
Хотя, возможно, Blizzard действительно стоит задуматься о каком-то ответе конкуренту. Поскольку суточный пиковый онлайн в Steam (то есть без учета консолей) у Rivals превышает 130 тысяч человек и игра входит в топ-10 наиболее популярных на площадке Гейба. В отличие от Overwatch.
"Рыбак рыбака видит издалека."
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А оно ещё живое?)
Удалил марвел.
Что пошло не так?
Онли донат считай + ограничили моды , как они говорили ТИПА для вашей безопастности..., в овере можно из ящиков выбивать скины
Заходишь в марвел, а ощущение будто зашёл в мобильную дрочильню , зайди туда, посмотри это , забери то, куча и куча уведомлений и вкладок
Ну типо это же сразу понятно исходя из способа распространения данного проекта фритаплэй, я поэтому когда впервые узнал про этот проект сразу для себя поставил на нём крест, если уж АРЕХ скотился до уровня "мобильной дрочильни" в плане интерфейса и взаимодействия с пользователями то дальше помойки "фри тупей" будут только агрессивнее и агрессивнее втюхивать "фуфло" в надежде на невнимательность обывателя.
Это даже устанавливать не стоило... а про возможность посоревноваться в современных реалях макросов, читов и прочей дребедени - абсурд.
У которого основная база все еще сидит через баттл.нет. Это не делает овервотч лучше, а их слова все еще больше похожи на попытку состроить хорошую мину при плохой игре, но сопоставлять их онлайн проблематично.