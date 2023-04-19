Разработчики Overwatch 2 готовят изменения управления для Ткача Жизни

С момента выхода Ткача Жизни прошло две недели и игроки никак не могут приспособится к управлению за нового героя. Сообщество критикует не очень удобное управление за него, сложную реализацию способностей и неудобное переключение между различными режимами. Гемй-директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" рассказал, как поменяется назначение клавиш для Ткача Жизни.
Новые возможности управления:
- «Град шипов» — на ПКМ
- «Платформа-лепесток» на Shift вместо «Рывка восстановления»
- «Рывок восстановления» будет на двойном прыжке
- «Платформу-лепесток» можно будет отменить повторным нажатием Shift.
- Автоматическая перезарядка «Града шипов» будет производиться медленнее.
Новое назначение клавиш появится в игре на следующей неделе — оно будет работать автоматически, но в настройках можно будет включить и нынешний вариант.
Я не понял, уже который пост про это пансексуальное govno. Для чего столько внимания к этому чучелу?
Тут-то тебе что не нравится? Новый перс, игроки ещё не обкатали и не сбалансировали, разрабы вносят правки в управление персом.
Не нравится его pedicovataya внешность, и то что близзы назвали его пансекмуалом. Зачем вообще так делать? Зачем нужно пихать в игру весь этот ЛГБТ мусор и повесточки?
Тя спросить забыли.
Норм перс. Архетип наистарейший. Буквально в любой литературе есть. С чего его не должно быть в игре.
И что? А с чего оно должно быть в игре? Пусть в твоей литературе и остаëтся.
Если не ошибаюсь, то как минимум раньше, можно было под каждого отдельно взятого перса менять управление. Я себе на мейке менял основную и альтернативную атаку местами. В чем проблема так же сменить его на этом персе?
У него оружие сменяемое было как у мерси. Либо хил, либо атака. Как я понимаю они это убрали. Что они подразумевают как старое, если они по сути изменили механику.