Overwatch 2 04.10.2022
4.1 294 оценки

Разработчики Overwatch 2 готовят изменения управления для Ткача Жизни

Solstice
Новости

С момента выхода Ткача Жизни прошло две недели и игроки никак не могут приспособится к управлению за нового героя. Сообщество критикует не очень удобное управление за него, сложную реализацию способностей и неудобное переключение между различными режимами. Гемй-директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" рассказал, как поменяется назначение клавиш для Ткача Жизни.

Новые возможности управления:

  • «Град шипов» — на ПКМ
  • «Платформа-лепесток» на Shift вместо «Рывка восстановления»
  • «Рывок восстановления» будет на двойном прыжке
  • «Платформу-лепесток» можно будет отменить повторным нажатием Shift.
  • Автоматическая перезарядка «Града шипов» будет производиться медленнее.

Новое назначение клавиш появится в игре на следующей неделе — оно будет работать автоматически, но в настройках можно будет включить и нынешний вариант.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666

Я не понял, уже который пост про это пансексуальное govno. Для чего столько внимания к этому чучелу?

0
Taicho

Тут-то тебе что не нравится? Новый перс, игроки ещё не обкатали и не сбалансировали, разрабы вносят правки в управление персом.

0
Jarvis666 Taicho

Не нравится его pedicovataya внешность, и то что близзы назвали его пансекмуалом. Зачем вообще так делать? Зачем нужно пихать в игру весь этот ЛГБТ мусор и повесточки?

0
ModRed555 Jarvis666

Тя спросить забыли.

Норм перс. Архетип наистарейший. Буквально в любой литературе есть. С чего его не должно быть в игре.

0
Jarvis666 ModRed555

И что? А с чего оно должно быть в игре? Пусть в твоей литературе и остаëтся.

0
JonhZoidberg

Если не ошибаюсь, то как минимум раньше, можно было под каждого отдельно взятого перса менять управление. Я себе на мейке менял основную и альтернативную атаку местами. В чем проблема так же сменить его на этом персе?

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ModRed555

У него оружие сменяемое было как у мерси. Либо хил, либо атака. Как я понимаю они это убрали. Что они подразумевают как старое, если они по сути изменили механику.

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