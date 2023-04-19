Разработчики Overwatch 2 готовят изменения управления для Ткача Жизни

С момента выхода Ткача Жизни прошло две недели и игроки никак не могут приспособится к управлению за нового героя. Сообщество критикует не очень удобное управление за него, сложную реализацию способностей и неудобное переключение между различными режимами. Гемй-директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" рассказал, как поменяется назначение клавиш для Ткача Жизни.

Новые возможности управления:

«Град шипов» — на ПКМ

«Платформа-лепесток» на Shift вместо «Рывка восстановления»

«Рывок восстановления» будет на двойном прыжке

«Платформу-лепесток» можно будет отменить повторным нажатием Shift.

Автоматическая перезарядка «Града шипов» будет производиться медленнее.

Новое назначение клавиш появится в игре на следующей неделе — оно будет работать автоматически, но в настройках можно будет включить и нынешний вариант.