Разработчики Overwatch 2 готовят революционные изменения для PvP-режима, новых героев и новые поля боя

12 февраля разработчики Overwatch 2 проведут крупный стрим, на котором расскажут подробности о

новых революционных изменениях для PvP режима, новых героях, новых полях боя, а также опубликуют дорожную карту на год.

Мы покажем вам не только важные изменения геймплея, но и немного расскажем о новых героях, картах и другом контенте, который выйдет в этом феврале и после него — говорится в анонсе.

Грядут революционные изменения игрового процесса в PvP... Узнайте больше 12 февраля!

Приветствуем вас, герои!

В 2025 году в Overwatch 2 произойдут революционные изменения в PvP, которые не будут похожи ни на что, что вы видели раньше. А потому, для того, чтобы рассказать вам о том, что ждет нас в этом году, потребуется нечто большее, чем статья или видео с новостями от разработчиков. Итак, в среду, 12 февраля, смотрите на наших каналах на YouTube и Twitch новую прямую трансляцию "Overwatch 2: Обзор"!

Мы не только изучим невероятные изменения игры, но и познакомимся с новыми героями, новыми полями боя и огромным количеством контента, который появится в феврале и далее. Так что не забудьте захватить свою любимую закуску со вкусом арахисового масла и подготовиться к просмотру в среду, 12 февраля, в 21:00 по московскому времени!

Мы также приглашаем десятки ваших любимых создателей контента по Overwatch 2 в гости к Blizzard Entertainment в Ирвайне, чтобы дать уникальную возможность ознакомиться с новым игровым процессом, который вы увидите во время трансляции "Overwatch 2: Обзор". Вы также сможете получить легендарный облик Лусио "Кибердиджей" в качестве эксклюзивного подарка, если посмотрите любые трансляции этих авторов в течение часа. Обязательно привяжите свою учетную запись на Twitch или YouTube к учетной записи Battle.net, а затем наблюдайте за их каналами на Twitch или YouTube. Следите за новостями, когда мы объявим, кто присоединится к нам на трансляции "Overwatch 2: Обзор".

Ждем не дождемся, когда вы присоединитесь к нам на трансляции "Overwatch 2: Обзор" 12 февраля, в 21:00 по московскому времени. Давайте сделаем замечательную игру вместе!