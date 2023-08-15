Разработчики Overwatch 2 хотели бы чаще выпускать новых героев

Команда разработки Overwatch хотела бы чаще выпускать новых героев, но есть нюанс:

Можем ли мы выпускать героев чаще, чем сейчас? Возможно. Мы обсуждаем ускорение темпа релиза новых героев, но пока не можем анонсировать каких-либо конкретных планов, — рассказал исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс в беседе с журналистами. — Конечно, разных игроков интересуют разные аспекты игры, но в целом именно герои являются сердцем и душой франшизы Overwatch.

Арт-директор Дион Роджерс тоже заявил, что хотел бы, чтобы новые герои выходили чаще.

Я бы очень этого хотел! Но всё довольно трудно, — сказал он. — Создавать героев для Overwatch непросто, это довольно комплексный процесс. Но мы очень бы хотели однажды его ускорить.

Напоминаем вам, что в данный момент в игре проходит 6 сезон, в котором добавлен новый герой поддержки "Иллари", добавлены долгожданные PvE-миссии и прочие новинки.