Разработчики Overwatch 2 ищут способы возвращения в продажу скинов из прошлых сезонов

Исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс сообщил, что команда разработчиков обсуждает, как можно помочь игрокам, которые пропустили какой-нибудь облик из прошлых боевых пропусков.
Пока не могу сказать чего-либо конкретного на этот счет, следите за новостями! — добавил Ньюсс.
Ранее арт-директор Overwatch 2 Дион Роджерс сказал, что хотел бы вернуть мифический облик Гэндзи и пообещал обсудить с коллегами возможность возвращения старых скинов. Напоминаем вам, что в данный момент в игре подходит к концу 3-й сезон, а 4-й стартует уже на следующей неделе - 11 апреля.
Что за бред, они вообще мозгами там шевелят, фишка скинов с батлпаса это их эксклюзивность
не ссы они сделают так что бы можно было за данат купить любой скин