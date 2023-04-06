Overwatch 2 04.10.2022
4.1 286 оценок

Разработчики Overwatch 2 ищут способы возвращения в продажу скинов из прошлых сезонов

Solstice
Новости

Исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс сообщил, что команда разработчиков обсуждает, как можно помочь игрокам, которые пропустили какой-нибудь облик из прошлых боевых пропусков.

Пока не могу сказать чего-либо конкретного на этот счет, следите за новостями! — добавил Ньюсс.

Ранее арт-директор Overwatch 2 Дион Роджерс сказал, что хотел бы вернуть мифический облик Гэндзи и пообещал обсудить с коллегами возможность возвращения старых скинов. Напоминаем вам, что в данный момент в игре подходит к концу 3-й сезон, а 4-й стартует уже на следующей неделе - 11 апреля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kopatich2k21

Что за бред, они вообще мозгами там шевелят, фишка скинов с батлпаса это их эксклюзивность

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MrShiro20

не ссы они сделают так что бы можно было за данат купить любой скин

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