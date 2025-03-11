Разработчики Overwatch 2 не исключают возможности возвращения обликов из прошлых коллабораций

Об этом заявил один из представителей Blizzard в интервью популярному зарубежному порталу comicbook. Напоминаем вам, что на следующей неделе в Overwatch 2 вернется коллаборация с кей-поп группой "Le Sserafim". Старт события намечено на вторник - 18 марта.

Мы никогда не говорим "никогда", — сообщила Эйми Деннет, помощник директора по продуктам. — Мы не хотим возвращать что-либо просто так, но у нас нет таких коллабораций, про которые мы бы сказали "нет, ну эту-то мы никогда не повторим". Никаких планов на данный момент нет, но если что, мы будем рады отметить возвращением какое-нибудь интересное достижение [скины прошлой коллаборации Le Sserafim возвращали в продажу, когда клип на песню собрал 100 млн. просмотров — прим. ред.]

А какую коллаборацию вы бы хотели вернуть? Делитесь мыслями в комментариях.