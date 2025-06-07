Разработчики Overwatch 2 не планируют забрасывать основные режимы игры ради новых

Помощник директора Overwatch 2, Алек Доусон, развеял страхи игроков о том, что с добавлением «Стадиона» базовым режимам игры будет уделяться меньше внимания.

В каждом сезоне должны быть причины, чтобы вернуться в игру, и причины, чтобы в ней остаться, — сказал он. — Игроки будут приходить в Overwatch ради новых героев, систем (вроде талантов) или совершенно новых режимов вроде "Стадиона".



Но мы также хотим улучшать и общую экосистему игры: обновлениями Соревновательной игры, балансными правками и так далее. Каждый раз, возвращаясь в игру, вы должны видеть, что она становится лучше.



Сезоны в начале года (как 9-й и 15-й) должны быть масштабными и сильно менять геймплей. Мы готовим нечто подобное и для следующего года. А сезоны в середине года (как 18-й) будут добавлять крупные обновления в базовые системы или новые функции. Между такими крупными сезонами тоже должно быть что-то интересное — так, в 17-м мы добавляем новую карту Аатлис и перерабатываем карты режима «Точка возгорания».

Напоминаем вам, что режим "Стадион" появился в игре с запуском 16 сезона. В нем игроки могут приобретать различные улучшения для своего персонажа между раундами за валюту, которую получают в матчах.