Разработчики Overwatch 2 не планируют забрасывать основные режимы игры ради новых

Помощник директора Overwatch 2, Алек Доусон, развеял страхи игроков о том, что с добавлением «Стадиона» базовым режимам игры будет уделяться меньше внимания.
В каждом сезоне должны быть причины, чтобы вернуться в игру, и причины, чтобы в ней остаться, — сказал он. — Игроки будут приходить в Overwatch ради новых героев, систем (вроде талантов) или совершенно новых режимов вроде "Стадиона".
Но мы также хотим улучшать и общую экосистему игры: обновлениями Соревновательной игры, балансными правками и так далее. Каждый раз, возвращаясь в игру, вы должны видеть, что она становится лучше.
Сезоны в начале года (как 9-й и 15-й) должны быть масштабными и сильно менять геймплей. Мы готовим нечто подобное и для следующего года. А сезоны в середине года (как 18-й) будут добавлять крупные обновления в базовые системы или новые функции. Между такими крупными сезонами тоже должно быть что-то интересное — так, в 17-м мы добавляем новую карту Аатлис и перерабатываем карты режима «Точка возгорания».
Напоминаем вам, что режим "Стадион" появился в игре с запуском 16 сезона. В нем игроки могут приобретать различные улучшения для своего персонажа между раундами за валюту, которую получают в матчах.
Не собираются, потому что они забросили всю игру))
Не устал ныть вонять под каждым постом? Я в паладинс иногда поигрываю - там по стимдб онлайн меньше тыщи (!).
Зато ни слуху ни духу ни вони, и отзывы в стиме хорошие.
Под каким под каждым, клоун? Воняет у тебя в шатанах, иди помойся.
Паладины такой же кал, только в профиль: медленный темп игры, мусорная картинка на устаревшем движке, баги, практически отсутствуют визуальные эффекты. Игра достойна такого как ты))
Текущий онлайн настолько хорош, что есть смысл в таком количестве режимов? Даже во времена рассвета первой части были проблемы с поиском матча в некоторых режимах. Не удивлюсь, если сейчас ситуация хуже.
ну хз, я за хила катки ищу по 5-10 минут, а за дд вобще ищет по 20+ мин. Возможно на консольках онлйна больше.
Это в ранкед/квик или какой-нибудь богами забытый режим из аркады?
Ранкед (голда)