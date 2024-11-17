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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 518 оценок

Разработчики Overwatch 2 не собираются удалять формат 5х5

Solstice
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На недавнем стриме у Spilo гейм-директор Аарон Келлер и главный дизайнер геймплея Алек Доусон поделились примерными планами на игру:

  • Если игрокам понравится Overwatch: Classic, такие события будут возвращаться чаще (как уже было сказано, могут добавить «классику» разных патчей)
  • Если режим 6х6 введут в каком-то виде на постоянной основе, то придется убрать какие-то другие режимы, чтобы не слишком разделять базу игроков. Доусон предложил убрать открытый режим, но Келлер сказал, что это 3-й по популярности режим и это пока даже не обсуждается.
  • Келлер считает, что Overwatch 2 нужно развивать не только за счет добавления новых героев и карт. Важно также вносить кардинальные изменения в геймплей.

Напоминаем вам, что в данный момент в игре проходит 13 сезон, который завершится в середине декабря.

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