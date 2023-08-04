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Overwatch 2 04.10.2022
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Разработчики Overwatch 2 объявили балансные изменения героев 6-го сезона

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали примерные балансные изменения, которые появятся в игре с выходом шестого сезона.

Основная выжимка из это публикации:

  • Поменяют расчет наносимого урона по броне. Сейчас стандартное уменьшение получаемого урона по броне также складывается с другими эффектами, снижающим входящий урон (до 50% снижения). В новом сезоне это изменится — и в первую очередь скажется на выживаемости таких героев, как Раматтра и Ориса.
  • Ткачу Жизни улучшат самоотхил от Восстанавливающего рывка, скорректируют разброс и баффнут ульту. Теперь 50% излишнего исцеления Древом жизни будет превращаться в дополнительное здоровье (до 100 ед. за игрока). А еще часть здоровья самого Ткача станет щитами.
  • Талисману защиты Кирико уменьшат отхил, однако если он снимет негативный эффект, то даст дополнительное исцеление. Отталкивание талисманом удалят.
  • Изменения коснутся и других героев поддержки — например, усиление Ангела уменьшат с +30% к урону до +25%.
  • Сомбра получит небольшие изменения, а в 7 сезоне ее ждет реворк, в котором она получит новую способность.
  • Магнитной гранате Кэссиди добавят максимальное время полета равное в 1,5 сек. Герою баффнут здоровье и слегка поменяют расстояние, с которого у него начинает снижаться урон.
  • Торбьорну ускорят скорострельность Гвоздестрела, а также герой будет быстрее переключаться между оружием.
  • Солдату-76 уменьшат урон Ракетного удара и немного повысят стоимость ульты.
  • Защитное поле Орисы будет давать 125 бонусного здоровья, а расстояние, с которого снижается урон ее пушки, увеличится.
  • Блокирующие способности Раматтры и Кулака Смерти теперь будут уменьшать получаемый урон и от прилепленных снарядов.
  • Геймплей за Бастиона сделают более плавным и ему немного баффнут его гранату.

Напоминаем вам, что запуск 6-го сезона запланировано на 10 августа.

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