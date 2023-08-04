Разработчики Overwatch 2 объявили балансные изменения героев 6-го сезона

Продолжение командного шутера Overwatch. Выберите себе героя из нескольких десятков персонажей и отправляйтесь участвовать в сражениях 5 на 5. Помимо этого, в игре появился PVE-режим, в котором игрокам необходимо собрать агентов Overwatch и дать отпор смертоносным силам «Нуль-сектора», бесчинствующим по всему миру.