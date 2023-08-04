Разработчики Overwatch 2 объявили балансные изменения героев 6-го сезона

Разработчики Overwatch 2 опубликовали примерные балансные изменения, которые появятся в игре с выходом шестого сезона.
Основная выжимка из это публикации:
- Поменяют расчет наносимого урона по броне. Сейчас стандартное уменьшение получаемого урона по броне также складывается с другими эффектами, снижающим входящий урон (до 50% снижения). В новом сезоне это изменится — и в первую очередь скажется на выживаемости таких героев, как Раматтра и Ориса.
- Ткачу Жизни улучшат самоотхил от Восстанавливающего рывка, скорректируют разброс и баффнут ульту. Теперь 50% излишнего исцеления Древом жизни будет превращаться в дополнительное здоровье (до 100 ед. за игрока). А еще часть здоровья самого Ткача станет щитами.
- Талисману защиты Кирико уменьшат отхил, однако если он снимет негативный эффект, то даст дополнительное исцеление. Отталкивание талисманом удалят.
- Изменения коснутся и других героев поддержки — например, усиление Ангела уменьшат с +30% к урону до +25%.
- Сомбра получит небольшие изменения, а в 7 сезоне ее ждет реворк, в котором она получит новую способность.
- Магнитной гранате Кэссиди добавят максимальное время полета равное в 1,5 сек. Герою баффнут здоровье и слегка поменяют расстояние, с которого у него начинает снижаться урон.
- Торбьорну ускорят скорострельность Гвоздестрела, а также герой будет быстрее переключаться между оружием.
- Солдату-76 уменьшат урон Ракетного удара и немного повысят стоимость ульты.
- Защитное поле Орисы будет давать 125 бонусного здоровья, а расстояние, с которого снижается урон ее пушки, увеличится.
- Блокирующие способности Раматтры и Кулака Смерти теперь будут уменьшать получаемый урон и от прилепленных снарядов.
- Геймплей за Бастиона сделают более плавным и ему немного баффнут его гранату.
Напоминаем вам, что запуск 6-го сезона запланировано на 10 августа.