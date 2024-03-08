Разработчики Overwatch 2 объявили о коллаборации с Porsche

Анонсирована еще одна коллаборация для Overwatch 2 - с производителем автомобилей Porsche. Об этом разработчики сообщили в социальной сети Twitter (X). Пока что не ясно в чем именно будет заключаться коллаборация, но можно предположить, что герои игры получат облики в стилистике раскрасок автомобилей.
Вот такое короткое сообщение оставили разработчики:
Что-то приближается... и быстро
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Overwatch 2 x Porsche
Напоминаем вам, что в 9-м сезоне Overwatch 2 пройдет еще одно собитие-коллаборация в честь героев культового аниме-сериала "Cowboy Bebop". В игре появятся новые облики, эмоции, лучшие моменты матча и прочие декоративные награды в тематике сериала. Само событие стартует на следующей неделе - 12 марта.
Овердроч и с дьяволом бы коллаборацию запустила бы.
Это как?)
Дива будет залезать не в меху, а в машину и сбивать всех? А потом ещё и Бастион превратится в машину аля как трансформер и они будут гонять кругами? А когда будет колаборация с презервативами дюрекс?