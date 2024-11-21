Разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс с историей нового героя по имени Азарт

Разработчики Overwatch 2 выпустили комикс "Разрушить до основания", который раскрывает захватывающую предысторию нового танка Азарт, лидера группы анархистов Phreaks. Этот комикс рассказывает о его пути от солдата до революционного лидера.

Что важно знать:

Кто такой Hazard? Бывший солдат, пострадавший от системы, он стал символом борьбы против угнетения.

Кто такие Phreaks? Бунтари, бросающие вызов власти, с яркими персонажами, такими как Revel и Touch-Up.

Геймплей: Новый комикс намекает на уникальные способности Hazard, которые мы увидим в 14 сезоне.

История Hazard — это не только экшен, но и темы о несправедливости, поиске себя и силе сообщества. Это добавляет глубины вселенной Overwatch и делает его героем с мощной мотивацией.

А как вам Hazard и его команда Phreaks? Нравится их стиль и история? Делитесь в комментариях!