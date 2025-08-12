Разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс с историей нового героя У Яна "Против течения"

Разработчики Overwatch 2 опубликовали комикс с историей нового героя "У Яна", который станет доступен в игре с запуском 18 сезона. Комикс доступен в текстовом варианте на официальном сайте игры (на английском), а также в анимированном ролике с озвучкой от оригинального голоса персонажа в игре — Говарда Яна.

Если верить порталу IMDB, Говард Ян озвучил более 200 ролей. Среди самых известных — английские голоса Се Ляня в «Благословении небожителей», Луки в Honkai: Star Rail и Нарцисо Анасуя в JoJo's Bizarre Adventure. А еще он был дизайнером озвучки Valorant и Supervive.

Напоминаем вам, что с 14 по 18 августа герой будет доступен для публичного тестирования. Также 14 августа разработчики проведут специальную трансляцию, на которой раскроют больше подробностей о новом герое и новинках для следующего сезона.

Все способности У Яна, кстати, уже слили. Узнать о них вы можете из материала ниже.