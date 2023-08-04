Разработчики Overwatch 2 опубликовали короткометражку про Соджорн ©

Разработчики Overwatch 2 спешат обрадовать поклонников игры, ведь только что состоялась долгожданная премьера анимационной короткометражки "Overwatch 2: Calling", которая целиком и полностью посвящена Соджорн.

Увидеть ролик вы можете зайдя в игру и нажав на значок в нижнем правом углу в главном меню, либо в "Коллекции" на странице героя. Ролик доступен сразу с дубляжом на русский язык. Напоминаем вам, что ранее данную короткометражку разработчики планировали показать еще год назад, но по известным только им причинам, игроки увидели ее только сейчас.

Через неделю в игре стартует 6-й сезон, а вместе с ним в игре появится новый герой, новые режимы и прочие новинки. Начало сезона запланировано на 10 августа.