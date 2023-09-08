Разработчики Overwatch 2 опубликовали обновленную биографию всех героев

Blizzard обновили биографии всех героев на официальном сайте — теперь там указан возраст и дни рождения всех персонажей.
После опубликования этой информации, игроки заметили некоторые неточности:
- Кирико — 21 год, Хандзо — 40 лет (на 19 лет её старше), а Гэндзи — 37 лет (на 16 лет её старше). Трудно поверить в то, что с такой большой разницей в возрасте Кирико и братья Шимада «взрослели вместе», как она об этом рассказывает в своей истории. На кадрах, когда мать Кирико начинает тренировать ее с братьями Шимада, вся троица выглядит слишком юно, хотя с учетом официального возраста Хандзо и Гэндзи в этот момент должно быть 20+ лет.
- Очень спорная ситуация с возрастом Соджорн. Указано, что ей 47 лет. Восстание машин началось 28-30 лет назад (даты по-прежнему размыты), т.е. тогда Соджорн должно быть 17 или 19 лет. Однако в книге «Соджорн» говорится, что к тому времени она уже несколько лет служила в армии. Кроме того, у Соджорн есть сестра-близнец Валентайн, дочери Валентайн Бонни пять лет. Получается, Валентайн забеременела в 14? В книге «Соджорн» действительно сказано, что Валентайн рано вышла замуж, не успев получить высшее образование, но эта информация все равно вызывает вопросы.
Г@вн0 п0плыл0.
Первый очерк, со временем подправят