Overwatch 2 04.10.2022
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Разработчики Overwatch 2 опубликовали патч-ноут 5 сезона

Solstice
Новости

Сегодня вечером для игры выйдет обновление под порядковым номером 2.5, в котором разработчики помимо различных новинок также проведут корректировки рейтингового режима, изменят баланс ряда героев и исправят все известные на данный момент неполадки.

Ткач Жизни

  • Размер и хитбокс лепестков на спине героя уменьшен на 10%.
  • Максимальное исцеление Исцеляющим цветком увеличено с 65 др 75.
  • Урон от каждого снаряда Града шипов увеличен с 5 до 6.
  • Радиус снарядов Града шипов увеличен с 0,1 до 0,125.
  • Боезапас Града шипов увеличен с 60 до 70.
  • Область Платформы-лепестка, по которой можно ходить, увеличена на 15%.
  • После размещения область активации Платформы-лепестка уменьшается с радиуса в 2 м до 0,75 м.
  • Время восстановления Живительной хватки сокращено с 20 до 16 сек.
  • Живительная хватка теперь восстанавливает союзнику 50 ед. здоровья.
  • Стоимость суперспособности увеличена на 8%.

Мойра

  • Теперь больше не может активировать Уход в тень, когда на неё действуют обездвиживающие эффекты (Магнетическая граната, Капкан, Гравитонный импульс и другие.

Королева Стервятников

  • Стоимость суперспособности увеличена на 15%.
  • Боевой клич теперь дает 150 ед доп. здоровья, а не 200.

Турбосвин

  • Теперь в течение 2,5 сек после применения Передышки Турбосвин получает на 50% больше исцеления.

Кэссиди

  • У Магнетической гранаты больше нет максимальной дальности полета в 10 м.
  • Теперь она наводится на цель с расстояния 1,5 м и летит за ней (максимум 1 сек).
  • Урон от прилепливания Магнетической гранаты увеличен с 0 до 10.
  • Урон от взрыва уменьшен со 120 до 70.
  • Цель, к которым прилипла граната, двигается на 30% медленее.
  • На игроков, к которым прилепла граната, накладывается эффект «Связывание» — он прерывает способности перемещения и не дает их активировать.

Хандзо

  • Теперь враги слышат звук попадания Звуковой стрелы.
  • При попадании Звуковой стрелы отображается визуальный эффект, который в течение короткого времени видят противники.
  • Максимальный урон Лука бури уменьшен со 125 до 120 ед.

Мэй

  • Урон Эндотермического бластера уменьшен со 100 до 55 ед/сек.
  • Замедление от основого режима огня теперь не всегда 40%, а может варьироваться от 30% до 50%.
  • Если вы попадаете по цели основным режимом огня 1,5 сек, то можете замедлить ее на 75%.
  • Попадание альтернативным режимом огня может вызвать взрыв у такого эффекта замедления и нанести дополнительно 40 ед. урона.

Жнец

  • Теперь больше не может активировать Бестелесность, когда на него действуют обездвиживающие эффекты (Магнетическая граната, Капкан, Гравитонный импульс и другие.

Трейсер

  • Разброс огня Импульсных пистолетов увеличен на 15%.

Роковая вдова

  • Минимальное и максимальное расстояние, с которого начинает уменьшаться урон в снайперском режиме, уменьшены с 70-100 до 40-60 м.
  • Скалярная величина уменьшения максимального урона в снайперском режиме увеличена с 30% до 50%.

Помимо изменений баланса разработчики планируют изменить дизайн нескольких карт: у Поста наблюдения Гибралтар переделают последнюю точку обороны и часть проходов, а у Пусана и Риальто появится новое время суток и погода (на Пусане будет дождь, а Риальто получит закатную версию).

Сезон 5 стартует уже сегодня вечером (в 21:00 по МСК). Посмотреть трейлер новинок 5-го сезона вы можете здесь.

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