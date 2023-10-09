Разработчики Overwatch 2 опубликовали патч-ноут 7-го сезона

Разработчики Overwatch 2 опубликовали описание патча седьмого сезона, из которого стали известны балансные изменения героев. В этом обновлении разработчики решили скорректировать характеристики некоторых героев роли танк и героев роли нанесения урона. Помимо правок баланса в игре появится новая карта, реворки для Сомбры и Турбосвина, новая косметика для боевого пропуска, ивенты и прочие новинки.
Ориса
- Теперь «Защитное поле» снижает получаемый урон не на 50%, а на 45%.
Раматтра
Время восстановления «Формы немезиды» сокращено с 8 до 7 сек.
Таран
- Количество выстрелов из Квадропушек, которые надо совершить до достижения максимального разброса, увеличено с 20 до 30.
Заря
- Размер «Дистанционного барьера» уменьшен на 15%, теперь он одного размера с «Защитным барьером».
- Прочность «Дистанционного барьера» уменьшена с 225 до 200 и соответствует прочности «Защитного барьера».
Кэссиди
- Получаемый урон во время «Кувырка» снижается не на 50%, а на 75%.
Мэй
- Пассивная способность «Проморозка» удалена.*
- Урон Эндотермического бластера увеличен с 70 ед/сек до 100 ед/сек.
- Теперь огонь бластера мгновенно замедляет цель на 40% (эффект замедления больше не возрастает со временем).
Торбьорн
- Задержка между выстрелами основного режима огня Гвоздестрела увеличена с 0,48 до 0,51 сек.
- «Перегрузка» теперь дает не 100, а 75 ед. доп. здоровья
Бригитта
- Урон от «Хлёсткого удара» увеличен с 70 до 80.
Иллари
- Исцеление ПКМ солнечной винтовки уменьшено со 120 ед/сек до 105 ед/сек.
Сомбра
В начале сезона выйдет реворк Сомбры — подробнее вот здесь.
Седьмой сезон стартует в игре завтра в 21:00 по МСК. Трейлер седьмого сезона вы можете посмотреть здесь, а обзор наград новинок боевого пропуска здесь.