Overwatch 2 04.10.2022
4.1 287 оценок

Разработчики Overwatch 2 опубликовали патчноут 4-го сезона

Solstice
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Безумный реворк ульты Бригитты, бафф Мойры, нерф Кэссиди и другое: вот какие балансные правки ждут Overwatch 2 с началом четвертого сезона:

Танки

Райнхардт

  • Запас брони уменьшен с 300 до 250 ед.
  • Запас базового здоровья увеличен с 175 до 200 ед.

Сигма

  • Урон от попадания Аккрецией уменьшен с 60 до 40 (теперь глыба в сумме наносит 80 урона (взрыв + попадание)).
  • Длительность оглушения Аккрецией увеличена с 0,8 до 1,1 сек.

Урон

Кэссиди

  • Запас базового здоровья уменьшен с 225 до 200 ед.
  • Урон от Магнитной гранаты уменьшен с 131 до 120 ед.

Сомбра

  • Теперь ульта может отключить «Вьюгу» Мэй

Поддержка

Ана

  • Максимальное время действия Транквилизатора на танков уменьшено на 30% (с 5 до 3,5 сек).

Бригитта

Общий сбор (суперспособности)

  • «Общий сбор» усиливает щит Бригитты, увеличивая его размер и запас прочности.
  • Во время ульты прочность щита Бригитты увеличивается с 300 до 750 ед.
  • Во время ульты Удар щитом задевает несколько врагов и ненадолго их оглушает.
  • Во время действия ульты Бригитта получает 100 ед. восстанавливаемой брони.
  • Бригитта больше не получает постепенное увеличение здоровья, как ее ближайшие союзники.
  • Бонус к скорости передвижения уменьшен с 30% до 15%.

Ремкомплект

  • Дальность уменьшена с 30 до 25 м.

Ангел

  • Отхил увеличен с 45 до 55 ед/сек
  • Больше не отхиливает сильнее союзников, у которых меньше половины здоровья.
  • Время восстановления Ангела-хранителя уменьшено с 2,5 до 1,5 сек.
  • Отмена Ангела-хранителя прыжком/приседом сохраняет действие способности еще на 0,5 сек (ранее на 1 сек).
  • Прерывание Ангела-хранителя нажатием клавиш после отмены прыжком/приседом больше не запускает время восстановления способности раньше обычного.
  • Теперь во время действия Валькирии у Ангела действует пассивная способность роли «Поддержка».

Мойра

  • Теперь может использовать «Уход в тень» во время ульты.
  • Бонус к скорости передвижения во время ульты уменьшен с 50% до 40%.
  • Эффект периодического исцеления от Биотической хватки действует 3 секунды, а не 2.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Grigorev_Petr

"Мойра

Теперь может использовать «Уход в тень» во время ульты."

Не прошло и 5 лет. Об этом комьюнити говорило давно.

И походу вернули старую бригиту которая трахала все и вся. Ух волна нытья нахлынет небывалом цунами паблики по оверу.

Поджигающий сезон намечается. Вернули старую бригиту,от которой горело у большей части комьюнити овера. Ввели нового героя с нереальнейшим тролинговым потенциалом. Ух. Сезон будет горяч.

0
pokemonizm

хз от чего у людей горело от Бригитты, потому что она как была мили, так и останется мили, а это значит что ее как расстреливали так и будут расстреливать, при этом если у нее не получится сблизится с врагом, то она ни хила не даст, ни себя не спасет

-3
ModRed555 pokemonizm

Не ты не понимаешь. Либо мало играл тогда. Ульта бригиты давала броню + ее собственный отхил и буст скорости. За счет скорости и деша она быстро сокращала расстояние. А за счет брони отхила и щита, который тогда был больше, а так же СТАН, ее просто не пробивали. По сути ни один дпс не мог ее убить под ультой. Вот что поджигало людей.

Сейчас ей вернули щит, вернули стан под ультой и вернули самое главное БРОНЮ в ульте. Потенциально,она может стать неубиваемой как раньше. Особенно когда теперь нет второго танка.

2
Bamburrr
Больше не отхиливает сильнее союзников, у которых меньше половины здоровья.

Что ?

0
Антон Патриарх Логвинов

После последнего изменения Мерся хилила сильнее тех персонажей, у которых было меньше 50% хп.

0