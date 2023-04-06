Разработчики Overwatch 2 опубликовали патчноут 4-го сезона

Безумный реворк ульты Бригитты, бафф Мойры, нерф Кэссиди и другое: вот какие балансные правки ждут Overwatch 2 с началом четвертого сезона:
Танки
Райнхардт
- Запас брони уменьшен с 300 до 250 ед.
- Запас базового здоровья увеличен с 175 до 200 ед.
Сигма
- Урон от попадания Аккрецией уменьшен с 60 до 40 (теперь глыба в сумме наносит 80 урона (взрыв + попадание)).
- Длительность оглушения Аккрецией увеличена с 0,8 до 1,1 сек.
Урон
Кэссиди
- Запас базового здоровья уменьшен с 225 до 200 ед.
- Урон от Магнитной гранаты уменьшен с 131 до 120 ед.
Сомбра
- Теперь ульта может отключить «Вьюгу» Мэй
Поддержка
Ана
- Максимальное время действия Транквилизатора на танков уменьшено на 30% (с 5 до 3,5 сек).
Бригитта
Общий сбор (суперспособности)
- «Общий сбор» усиливает щит Бригитты, увеличивая его размер и запас прочности.
- Во время ульты прочность щита Бригитты увеличивается с 300 до 750 ед.
- Во время ульты Удар щитом задевает несколько врагов и ненадолго их оглушает.
- Во время действия ульты Бригитта получает 100 ед. восстанавливаемой брони.
- Бригитта больше не получает постепенное увеличение здоровья, как ее ближайшие союзники.
- Бонус к скорости передвижения уменьшен с 30% до 15%.
Ремкомплект
- Дальность уменьшена с 30 до 25 м.
Ангел
- Отхил увеличен с 45 до 55 ед/сек
- Больше не отхиливает сильнее союзников, у которых меньше половины здоровья.
- Время восстановления Ангела-хранителя уменьшено с 2,5 до 1,5 сек.
- Отмена Ангела-хранителя прыжком/приседом сохраняет действие способности еще на 0,5 сек (ранее на 1 сек).
- Прерывание Ангела-хранителя нажатием клавиш после отмены прыжком/приседом больше не запускает время восстановления способности раньше обычного.
- Теперь во время действия Валькирии у Ангела действует пассивная способность роли «Поддержка».
Мойра
- Теперь может использовать «Уход в тень» во время ульты.
- Бонус к скорости передвижения во время ульты уменьшен с 50% до 40%.
- Эффект периодического исцеления от Биотической хватки действует 3 секунды, а не 2.
"Мойра
Теперь может использовать «Уход в тень» во время ульты."
Не прошло и 5 лет. Об этом комьюнити говорило давно.
И походу вернули старую бригиту которая трахала все и вся. Ух волна нытья нахлынет небывалом цунами паблики по оверу.
Поджигающий сезон намечается. Вернули старую бригиту,от которой горело у большей части комьюнити овера. Ввели нового героя с нереальнейшим тролинговым потенциалом. Ух. Сезон будет горяч.
хз от чего у людей горело от Бригитты, потому что она как была мили, так и останется мили, а это значит что ее как расстреливали так и будут расстреливать, при этом если у нее не получится сблизится с врагом, то она ни хила не даст, ни себя не спасет
Не ты не понимаешь. Либо мало играл тогда. Ульта бригиты давала броню + ее собственный отхил и буст скорости. За счет скорости и деша она быстро сокращала расстояние. А за счет брони отхила и щита, который тогда был больше, а так же СТАН, ее просто не пробивали. По сути ни один дпс не мог ее убить под ультой. Вот что поджигало людей.
Сейчас ей вернули щит, вернули стан под ультой и вернули самое главное БРОНЮ в ульте. Потенциально,она может стать неубиваемой как раньше. Особенно когда теперь нет второго танка.
Что ?
После последнего изменения Мерся хилила сильнее тех персонажей, у которых было меньше 50% хп.