Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Futures Past" о прошлом Солдата-76

Overwatch 2 продолжает расширять свою историю, выпустив очередную новеллу под названием «Futures Past», в центре которой - Солдат: 76.
Прочитать историю вы можете на официальном сайте игры (на английском). Ниже мы выписали основные моменты из этого рассказа.
- Сомбра считает, что между взрывом, разрушившим штаб-квартиру Overwatch и инцидентом, уничтожившим воинов Инти, может быть что-то общее. Поэтому она направила Солдата-76 к Иллари, чтобы тот передал ей флешку с вирусом.
- С помощью вируса Иллари сможет уничтожить все исследования о технологиях Инти, которые сейчас пытается присвоить себе Оазис (и лично Мойра).
- Солдат-76 и Иллари успешно проникают в лабораторию и стирают данные. У Иллари есть флешка с записями и данными об инциденте, который погубил ее сородичей. Немного поколебавшись, она отдает флешку Солдату-76, чтобы он всё проанализировал — вдруг штаб-квартиру Overwatch и воинов Инти погубило одно и то же.
В рассказе также есть флэшбеки про молодость Джека Моррисона и его знакомство с Винсентом.
- Они познакомились еще в университете: Винсент пытался воссоздать древнеегипетское пиво и случайно устроил мини-взрыв. Винсент учился на историка, Джек изучал дроны и военную разведку.
- Во время войны Винсент старался помогать, как мог: например, обнаружил, что крепость Фалькенберг в Германии может стать идеальным убежищем от омников, так как уходит глубоко в скалы, куда не проникают сканеры роботов.
- Винсент хотел стабильность и семью. У Моррисона была на уме вечная война, даже когда Восстание машин закончилось, поэтому они разошлись.
- В конце рассказа Солдат-76 видит в Иллари себя: она тоже молодой боец, который живет только сражением, и может так же потерять лучшую жизнь. Моррисон достает свое фото с Винсентом и отпускает его лететь на ветру. Затем он пишет письмо Винсенту: сообщает, что жив, но не надеется на встречу, поскольку всё уже в прошлом.
Да господи
Опять со своими гомиками вонючими
Вы зачем здесь это выкладываете?