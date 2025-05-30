Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Futures Past" о прошлом Солдата-76

Overwatch 2 продолжает расширять свою историю, выпустив очередную новеллу под названием «Futures Past», в центре которой - Солдат: 76.

Прочитать историю вы можете на официальном сайте игры (на английском). Ниже мы выписали основные моменты из этого рассказа.

Сомбра считает, что между взрывом, разрушившим штаб-квартиру Overwatch и инцидентом, уничтожившим воинов Инти, может быть что-то общее. Поэтому она направила Солдата-76 к Иллари, чтобы тот передал ей флешку с вирусом.

С помощью вируса Иллари сможет уничтожить все исследования о технологиях Инти, которые сейчас пытается присвоить себе Оазис (и лично Мойра).

Солдат-76 и Иллари успешно проникают в лабораторию и стирают данные. У Иллари есть флешка с записями и данными об инциденте, который погубил ее сородичей. Немного поколебавшись, она отдает флешку Солдату-76, чтобы он всё проанализировал — вдруг штаб-квартиру Overwatch и воинов Инти погубило одно и то же.

В рассказе также есть флэшбеки про молодость Джека Моррисона и его знакомство с Винсентом.