Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Такой, какой есть" с участием Фары и Батиста

В честь надвигающегося события Pride Month, празднование которого начнется в игре с 1 июня, разработчики Overwatch 2 поспешили опубликовать рассказ «Такой, какой есть» с участием Фары и Батиста. Рассказ полностью на английском языке. Вы можете прочитать его на официальном сайте игры, а ниже были выписаны основные моменты этого рассказа.
- Действующими героями являются Маккри (Кэссиди), Фарра и Батист;
- Судя по контексту, события рассказа происходят после того, как Уинстон стал созывать героев Overwatch;
- Герои в составе команды летят на траспортном челноке на пост наблюдения Гибралтар;
- Маккри и Фарра перебрасываются дружескими репликами, но в конце концов ковбой оставляет парочку наедине, а сам отправляется отдыхать;
- У Батиста их отношения вызывают переживания;
- Он задает Фарре прямой вопрос о том в каких отношениях она состоит с Маккри;
- Вопрос вызывает у Фарры смех, она признается, что Маккри ей как брат, он ей не интересен, потому что она лесбиянка и гордится этим.
- Батиста ее ответ успокаивает, но есть нюанс;
- Его интересовало не то, свободна ли Фарра, а не занят ли Маккри;
- Маккри оказался привлекателен тем, что он уверенный в себе мужчина, а еще он с понимаем отнесся к прошлому Батиста;
- Батист бисексуал, а не гомосексуалист;
- Хана Сонг и Заря уже присоседились к составу нового Overwatch;
- Возвращение Ангелы Циглер под большим вопросом;
- Фарра тоже уходит отдыхать, обещая прислать Хану на замену;
- Фарра кивает Батисту, давая ему понять, что теперь он не один в своем прошлом и своем отношении к членам команды.
- Батист остается за штурвалом челнока один, смотря на горизонт и погрузившись в свои мысли.
Судя по контексту, события рассказа происходят после того, как Уинстон стал созывать героев Overwatch
А, это то событие, ради которого создавали вторую часть, и которого уже не будет?
Ну а так занятный конечно сюжет у комикса, а Овервотч здесь только при чём вообще?
Цветные пары! Ура! (сарказм)
Спрашивается: ну нахрена они это делают? Вот в жизни не поверю, что основную кассу им делают вот эти вот... кадры
Пусть лучше подобные фрукты обитают в подобных в играх.
просто большинство в сышыа молчат и терпят крики опущенцев и кланяются перед ними.
Pidarwatch
Бедный Маккри, мало того, что он теперь Коул Кэссиди, так ещё и отдали его Батисту. Эх... А какие у него отношения могли быть с Эш...
А какой там процент нормальных персонажей то сейчас?
Кажись уже нормальных меньшинство,пора их права защищать )
Оверватч какой-то...
Давно близы заделались в производителей фанфиков для жирух яойщиц?
Ещё с тех времён, когда по фанфику сделали каноничными отношения Флинна и Матиаса Шоу в WoW