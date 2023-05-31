Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Такой, какой есть" с участием Фары и Батиста

В честь надвигающегося события Pride Month, празднование которого начнется в игре с 1 июня, разработчики Overwatch 2 поспешили опубликовать рассказ «Такой, какой есть» с участием Фары и Батиста. Рассказ полностью на английском языке. Вы можете прочитать его на официальном сайте игры, а ниже были выписаны основные моменты этого рассказа.