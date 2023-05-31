Overwatch 2 04.10.2022
4.1 319 оценок

Разработчики Overwatch 2 опубликовали рассказ "Такой, какой есть" с участием Фары и Батиста

Solstice
Новости

В честь надвигающегося события Pride Month, празднование которого начнется в игре с 1 июня, разработчики Overwatch 2 поспешили опубликовать рассказ «Такой, какой есть» с участием Фары и Батиста. Рассказ полностью на английском языке. Вы можете прочитать его на официальном сайте игры, а ниже были выписаны основные моменты этого рассказа.

  • Действующими героями являются Маккри (Кэссиди), Фарра и Батист;
  • Судя по контексту, события рассказа происходят после того, как Уинстон стал созывать героев Overwatch;
  • Герои в составе команды летят на траспортном челноке на пост наблюдения Гибралтар;
  • Маккри и Фарра перебрасываются дружескими репликами, но в конце концов ковбой оставляет парочку наедине, а сам отправляется отдыхать;
  • У Батиста их отношения вызывают переживания;
  • Он задает Фарре прямой вопрос о том в каких отношениях она состоит с Маккри;
  • Вопрос вызывает у Фарры смех, она признается, что Маккри ей как брат, он ей не интересен, потому что она лесбиянка и гордится этим.
  • Батиста ее ответ успокаивает, но есть нюанс;
  • Его интересовало не то, свободна ли Фарра, а не занят ли Маккри;
  • Маккри оказался привлекателен тем, что он уверенный в себе мужчина, а еще он с понимаем отнесся к прошлому Батиста;
  • Батист бисексуал, а не гомосексуалист;
  • Хана Сонг и Заря уже присоседились к составу нового Overwatch;
  • Возвращение Ангелы Циглер под большим вопросом;
  • Фарра тоже уходит отдыхать, обещая прислать Хану на замену;
  • Фарра кивает Батисту, давая ему понять, что теперь он не один в своем прошлом и своем отношении к членам команды.
  • Батист остается за штурвалом челнока один, смотря на горизонт и погрузившись в свои мысли.
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
GameOver-inc

Судя по контексту, события рассказа происходят после того, как Уинстон стал созывать героев Overwatch
А, это то событие, ради которого создавали вторую часть, и которого уже не будет?

Ну а так занятный конечно сюжет у комикса, а Овервотч здесь только при чём вообще?

3
Фейк Бобби Котика

Цветные пары! Ура! (сарказм)

2
CallXO3

Спрашивается: ну нахрена они это делают? Вот в жизни не поверю, что основную кассу им делают вот эти вот... кадры

0
Алан Битаров

Пусть лучше подобные фрукты обитают в подобных в играх.

0
JohnTornton

просто большинство в сышыа молчат и терпят крики опущенцев и кланяются перед ними.

-1
Kamishini1993

Pidarwatch

0
Artery Kaulitz

Бедный Маккри, мало того, что он теперь Коул Кэссиди, так ещё и отдали его Батисту. Эх... А какие у него отношения могли быть с Эш...

0
yrroodd

А какой там процент нормальных персонажей то сейчас?
Кажись уже нормальных меньшинство,пора их права защищать )

-1
Кей Овальд

Оверватч какой-то...

-1
Эдик Писюкович

Давно близы заделались в производителей фанфиков для жирух яойщиц?

-1
Artery Kaulitz

Ещё с тех времён, когда по фанфику сделали каноничными отношения Флинна и Матиаса Шоу в WoW

0