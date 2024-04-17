Разработчики Overwatch 2 опубликовали ролик "Приключения Авентюры", рассказывающий о предыстории данного персонажа

В Overwatch 2 состоялся запуск 10-го сезона, в котором появился новый герой роли-боец по имени "Авентюра". В честь этого события разработчики выпусти короткий анимационный ролик, в котором показали предысторию данного персонажа.
Вместе с выходом ролика была опубликована биография героя:
Авентюра — путешественница, исследовательница и археолог, которая обожает разгадывать тайны истории.
- Роль: Урон
- Оперативная база: Новая Шотландия, Канада (в прошлом), сейчас странствует
- День рождения: 6 авг. (Возраст: 26)
Предыстория
Слоун Кэмерон всегда отвечает на зов приключений! Она состоит в обществе Искателей и путешествует по миру, чтобы находить артефакты и защищать места раскопок от мародеров, воров и опасных преступных организаций с помощью своих археологических инструментов.
Прирожденный археолог
У Слоун Кэмерон всегда хорошо получалось находить потерянные вещи. Ее семья никогда не задерживалась на одном месте подолгу, а каждый переезд влек за собой новые экспедиции, в которых она находила новые сокровища, вещицы и следы прошлого. Благодаря своему необычному таланту Слоун попала в общество Искателей: группу историков и археологов со всего мира. В шестнадцать лет Слоун начала у них стажировку — и ни разу об этом не пожалела.
Общество искателей
Среди Искателей было много блестящих умов, но безудержная храбрость Слоун выделяла ее на фоне других членов общества. Экспедиции в древние руины, спящие омнии и другие опасные места скоро стали ее основными заданиями. С раскопок она возвращалась грязной, побитой и с представителями местной фауны в волосах, но также с широкой улыбкой и жаждой побольше узнать о найденных артефактах. Благодаря такой самоотдаче Слоун со временем превратилась из стажера в полноправного члена общества Искателей.
На страже артефактов
Бесстрашие Слоун пригождалось не только во время экспедиций: нередко она также защищала места раскопок Искателей. На артефакты, найденные обществом, покушались мародеры, воришки и даже профессиональные грабители, но смекалка и археологические инструменты помогали Слоун прогонять возмутителей спокойствия.
Новая Тайна
На месте раскопок в Илиосе Слоун столкнулась с противником, равных которому еще не встречала: это был «Коготь». Опасная организация с яростным энтузиазмом набросилась на объект, и Слоун была вынуждена дать отпор. После долгой потасовки Слоун все-таки прогнала «Коготь», но нападение заставило ее задуматься: что столь могущественная группировка искала в этих развалинах? Это была настоящая тайна... и Слоун не могла перед ней устоять.
Что за обезьяна?
Внешка так себе (задел для скинов наверняка), но гплей занятный, как у любого другого перса.