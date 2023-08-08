Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер с демонстрацией новинок 6-го сезона ©

Blizzard опубликовали трейлер шестого сезона Overwatch 2 с подзаголовком "Вторжение", который начнется вечером 10 августа (в 21:00 по МСК).

По громким заявлениям разработчиков в шестом сезоне игроков ждет, наконец, тонна свежего контента: Новый герой поддержки родом из Перу "Иллари", две новые PvP карты, новый PvP-режим "Точка возгорания", PvE режимы, новый режим "Мастерства героя" и куча тематических событий.

Не забыли разработчики и про боевой пропуск, тематика которого приурочена к PvE миссиям шестого сезона. Помимо бесполезных граффити, визиток для профиля и скинов, разработчики решили, что в этом сезоне мифический скин достанется Ане.

Цитата:

Переживите следующую главу саги Overwatch в сюжетных заданиях «Вторжение», используйте солнечную энергию в роли новейшего героя поддержки Иллари, сражайтесь за контроль над двумя новыми картами в новом постоянном игровом режиме «Точка возгорания» и многое другое.

Вместе с роликом разработчики опубликовали дорожную карту обновлений на шестой сезон:

Обновление уже доступно для пред-загрузки в лаунчере Battle.net. Размер обновление составит порядка 6.5 гб свободного места на вашем диске.