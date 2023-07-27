Разработчики Overwatch 2 опубликовали загадочный тизер в преддверии запуска 6-го сезона

Загадочный тизер обновления «Вторжение»: стримеры-партнеры Blizzard периодически включают на своих трансляциях анимацию, как будто их взламывает темная фигура в плаще.

Внимательные игроки уже заметили, что в анимации присутствуют наборы цифр, например, 142211991514919315139147, что расшифровывается, как "INVASION IS COMING" («Грядет вторжение»). Кроме того, в потоке цифр подсвечены 5 14 9 7 13 1, что можно расшифровать, как ENIGMA («ЗАГАДКА»).

В далеком 2016 году Blizzard запустили похожую серию тизеров и головоломок перед анонсом Сомбры (знаменитый «Сомбра ARG») — увы, тогда интересные загадки закончились довольно быстро и всё свелось к долгому ожиданию, когда истечет время на таймерах. После этого разработчики сообщили, что больше не планируют проводить ARG, но, возможно, ситуация изменилась.