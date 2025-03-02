Разработчики Overwatch 2 ответили на вопросы игроков о талантах и балансе героев

27 февраля состоялась сессия вопросов и ответов (AMA) на попоулярном зарубежном форуме Reddit, где разработчики Overwatch 2 отвечали на различные вопросы аудитории. Выписали несколько особо примечательных моментов из их ответов.

После добавления талантов игроки стали менять героев в матче на 25% реже (особенно это заметно на высоких рангах).

Пока не планируется добавлять возможность перевыбирать талант. Разработчики понимают, что бывают ситуации, когда игрок случайно выбирает не тот талант, и думают, что можно с этим делать.

Уже в следующем (16-м) сезоне поменяют некоторые таланты — и, возможно, какие-то даже заменят новыми.

В 18-м сезоне будет масштабное обновление талантов. Каждый герой получит, как минимум, 1 новый талант, около 25-50% всех талантов будет переработано.

На ранних этапах разработки была возможность заранее установить таланты героя в коллекции. От нее отказались, потому что на тестах были ситуации, когда могли пригодиться другие таланты.

Запланированные балансные изменения для некоторых талантов:

«Свинский бросок» Турбосвина также будет увеличивать урон «Загона для свиней».

Талант Юноны на сброс двойного прыжка также будет увеличивать длительность «Усиления планирования».

«Саморемонт» Бастиона больше не будет бесконечным, у него появится индикатор ресурса.

У Торбьорна мог быть талант, позволяющий ему летать

Подпрыгнув 2 раза на своей турели, Торбьорн мог запустить себя в воздух. Если вы выбрали талант, позволяющий крепить турель на стену, то можно было подобрать нужный угол и закинуть себя в тыл врага. По словам разработчиков, такой талант продержался 1-2 внутренних плейтеста, и было решено его не добавлять.

Кто знает, может мы еще его вернем, идея была очень забавная! — сказал главный дизайнер геймплея Алек Доусон.

Сильнее всего добавление талантов повлияло на Ану, Бастиона, Фарру, Раматтру и Уинстона.

Что касается конкретных талантов, которые особенно повлияли на игру, то назвали «Мстительный вихрь» Раматтры (порывает снаряд Е-шки и притягивает врагов), «Несущий пламя» Мауги («Напор» поджигает пораженных врагов), «Копье энергии» Зари (выстрелы заряженной выше 50 ед. пушки пронзают врагов) и «Тренировка ловкости» Солдата-76 (увеличение скорости спринта, перезарядка на бегу).

Однако для балансировки талантов разработчикам придется также учитывать, как малые и высшие таланты работают в комбинации, как быстро игроки открывают таланты, а еще как обстоит ситуация с выбором талантов на разных рангах.

Разработчики Overwatch 2 хотели бы сделать героя с огнеметом

Всякий раз, когда мы начинаем обсуждать, какое оружие добавить в игру следующим, у нас всегда заходит речь про огнемёт, — сказал продюсер Кенни Хадсон. — Нам бы очень хотелось его добавить, думаю, получилось бы эпично.

В разработке находится новая экспериментальная карта режима «Битва»

Blizzard планируют переделать точки A и E для этого режима, поэтому в этом сезоне убрали «Битву» из «Соревновательной игры».

Сейчас мы проводим эксперименты и разрабатываем с нуля новую карту для «Битвы», которая будет построена совершенно иначе, — поделился главный дизайнер геймплея Алек Доусон. — Пока еще рано что-либо говорить, но мы надеемся, что кардинальные изменения геометрии карт и переработка системы очков помогут улучшить Битву.