Разработчики Overwatch 2 ответили на вопросы о балансе героев в 9 сезоне

Вчера вечером стример mL7support провел прямую трансляцию прямиком из офиса Blizzard, на которой ряд разработчиков игры ответили на его вопросы о текущем состоянии баланса персонажей в 9-м сезоне Overwatch 2. Основные моменты мы выписали ниже.

У каких героев стал самый высокий винрейт в 9 сезоне?

Отвечает главный дизайнер героев Overwatch 2 Алек Доусон:

Танки: Дива, Уинстон, Королева Стервятников, Сигма. Также немного поднялся винрейт Тарана, причем даже на низких рангах, где этот герой непопулярен.

Урон: Гэндзи, Трейсер, Фарра и Эхо. По словам Доусона, особенно сильны стали Гэндзи и Трейсер. При этом разработчики не ожидали, что после реворка Фарра будет чувствовать себя в игре настолько лучше.

Поддержка: Дзенъятта, Лусио и Мойра. Доусон отметил, что стала популярна связка Дзенъятта + Лусио, которая раньше появлялась в игре не так часто.

Лучше всего в 9 сезоне чувствуют себя персонажи с хорошей мобильностью. А вот герои, использующие лучи (Симметра, Заря, Мэй), стали заметно слабее. Разработчики подумают, как можно решить эту проблему.

Разработчики пока не планируют менять пассивную способность роли «Урон»

Главный дизайнер героев Overwatch 2 Алек Доусон заявил, что игрокам нужно больше времени, чтобы к ней привыкнуть. Пока разработчики не собираются менять какие-либо значения пассивной способности, поскольку она очень сильно влияет на геймплей.

Blizzard также думают над визуальным отображением действия этой пассивной способности и пытаются решить, кому в команде нужно её видеть. Ранее игроки заметили в официальном промо-ролике индикатор пассивки роли «Урон». Похоже, разработчики остались недовольны таким вариантом и индикатор еще поменяют, прежде чем он появится в игре.

Старая способность Орисы «Стоять!» (стяжка) еще может вернуться в игру — ее могут отдать какому-нибудь новому герою.

Главный дизайнер героев Overwatch 2 Алек Доусон ответил на вопрос, могут ли разработчики отдать какую-нибудь удаленную способность будущим персонажам.

Доусон подтвердил, что его команде нравится эта идея — особенно они бы хотели вернуть стяжку Орисы. «Пока ничего такого не находится в разработке, но мы думаем», — прокомментировал он.

Разработчики продолжают работу над реворком Жнеца, но пока не до конца определились, каким он будет.

Они уже тестировали новую способность для ПКМ, однако остались недовольны результатом.

Мы не хотим добавлять лишние кнопки просто чтобы они были, — прокомментировал старший дизайнер героев Алек Доусон. — Сейчас мы думаем над тем, как обновить и сделать более современными некоторые способности Жнеца, например, "Шаг сквозь тень". Как сделать ее более интересной?

По словам Доусона, возможно, весь реворк в итоге коснется только «Шага сквозь тень», но разработчики постараются хорошо переработать эту способность.

Впервые Blizzard заговорили о планах на реворк Жнеца в декабре прошлого года. Никаких примерных сроков выхода обновленного Жнеца пока нет.

Еще один кандидат на скорый нерф — Роковая вдова

Старший дизайнер героев Overwatch 2 Алек Доусон поделился, что его команда изучает ситуацию с большим размером снарядов Роковой вдовы. Скорее всего, его уменьшат в одном из будущих обновлений.