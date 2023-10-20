Разработчики Overwatch 2 планируют переработать игровой магазин и "Боевой пропуск"

В начале следующего года разработчики поделятся планами на переработку системы боевого пропуска и внутриигрового магазина. Об этом разработчики сообщили в своем новостном блоге.
Кстати, о магазине, — написал гейм-директор Аарон Келлер. — В начале сезона некоторые игроки были недовольны тем, что новый облик Мойры можно получить только в ультранаборе. Часть игроков посчитала этот облик самым лучшим в сезоне и была расстроена тем, что его можно получить только в дорогом наборе.
Мы продаем ультранаборы каждый сезон, и всякий раз в них есть легендарные облики. Мы продолжим их продавать, но при этом мы извлекли урок из сложившейся ситуации и постараемся дать игрокам и другие способы получения некоторых самых популярных обликов.
Подробностей о «новом взгляде на боевой пропуск» на данный момент нет — разработчики собираются рассказать о нем только в начале следующего года.
Ну что они могут ещё сделать? Совсем уберут бесплатный боевой пропуск? Все эти их изменения делаются лишь бы ещё больше тянуть из игроков деньги.
Анонсируют OW3.
Вот знаешь - совсем не удивлюсь!