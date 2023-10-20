Разработчики Overwatch 2 планируют переработать игровой магазин и "Боевой пропуск"

В начале следующего года разработчики поделятся планами на переработку системы боевого пропуска и внутриигрового магазина. Об этом разработчики сообщили в своем новостном блоге.

Кстати, о магазине, — написал гейм-директор Аарон Келлер. — В начале сезона некоторые игроки были недовольны тем, что новый облик Мойры можно получить только в ультранаборе. Часть игроков посчитала этот облик самым лучшим в сезоне и была расстроена тем, что его можно получить только в дорогом наборе.



Мы продаем ультранаборы каждый сезон, и всякий раз в них есть легендарные облики. Мы продолжим их продавать, но при этом мы извлекли урок из сложившейся ситуации и постараемся дать игрокам и другие способы получения некоторых самых популярных обликов.

Подробностей о «новом взгляде на боевой пропуск» на данный момент нет — разработчики собираются рассказать о нем только в начале следующего года.