Overwatch 2 04.10.2022
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Разработчики Overwatch 2 планируют усилить "Ткача жизни" в ближайших обновлениях

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 недовольны эффективностью исцеляющих эффектов нового героя и планируют усилить его в ближайших обновлениях. Об этом сообщил гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер.

За эти выходные наша команда соберет данные о Ткаче Жизни в матчах и на следующей неделе мы поделимся балансными правками этого героя (скорее всего, это будет бафф). На следующей неделе мы также расскажем, как изменится назначение клавиш для персонажа.

Когда запланированные балансные изменения появятся в игре пока неизвестно.

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