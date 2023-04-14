Разработчики Overwatch 2 планируют усилить "Ткача жизни" в ближайших обновлениях

Разработчики Overwatch 2 недовольны эффективностью исцеляющих эффектов нового героя и планируют усилить его в ближайших обновлениях. Об этом сообщил гейм-директор Overwatch 2 Аарон Келлер.
За эти выходные наша команда соберет данные о Ткаче Жизни в матчах и на следующей неделе мы поделимся балансными правками этого героя (скорее всего, это будет бафф). На следующей неделе мы также расскажем, как изменится назначение клавиш для персонажа.
Когда запланированные балансные изменения появятся в игре пока неизвестно.