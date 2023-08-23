Разработчики Overwatch 2 планируют вернуть облики из прошлых сезонов боевого пропуска

Дадут ли игрокам возможность получить облики из боевых пропусков прошлых сезонов? На такой вопрос ответил в твиттере исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс

Пока я не могу сообщить что-либо определенное, но мы обсуждаем, как можно помочь игрокам, которые пропустили боевые пропуски и хотят получить их облики, — ответил Ньюсс. — Не теряйте надежды, мы по-прежнему занимаемся этим вопросом. Как только у нас появятся конкретные планы и даты, мы обязательно обо всем расскажем!

Также в феврале этого года арт-директор Overwatch 2 Дион Роджерс сказал, что передаст разработчикам вопрос о возможности получения скинов из прошлых БП и поддержал идею об их возвращении в игру.