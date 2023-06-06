Разработчики Overwatch 2 планируют значительно усилить Ткача Жизни в 5-том сезоне

Разработчики Overwatch 2 выпустили небольшой блог, в котором поделилась некоторыми запланированными изменениями баланса для героев в пятом сезоне. Основную информацию из этого поста вы можете прочитать ниже:

Королеве Стервятников снизят доп. здоровье от Ободряющего клича — способность будет давать 150 хп, а не 200. Также ей немного увеличат стоимость ульты, поскольку героиня стала набирать её слишком быстро.

Ткача Жизни ждет много изменений (в основном баффы). Подробности расскажут в описании обновления, когда оно выйдет, однако стоит ждать увеличения отхила и урона, исцеление Хваткой жизни, небольшое уменьшение хитбокса героя и небольшие улучшения для Платформы-лепестка.

Разработчики услышали жалобы игроков на таких ваншот-героев, как Роковая вдова и Хандзо. Они планируют сократить частоту ваншотов в игре и уменьшить количество далеких просветов на некоторых картах. Урон Вдовы будет снижаться с расстояния 40-60 м (сейчас 70-100 м), при этом скалярная величина уменьшения урона поднимется с 30%-50%. Хандзо слегка понерфят урон, чтобы он больше не смог ваншотать героев с 250 хп. Эффект Звуковой стрелы станет более заметным, чтобы противники замечали его и им не казалось, что их убили из ниоткуда.

Обновят основной огонь Мэй — теперь эффект замедления будет накопительным и будет замедлять гораздо сильнее в течение 1,5 сек. По словам Келлера, эффект будет сильно напоминать старую пушку Мэй.

Магнитная граната Кэссиди будет наносить меньше урона, но станет замедлять врага и блокировать ему способности передвижения.

Изменения Мэй и Кэссиди нацелены на то, чтобы несколько ослабить правило о количестве контроля в игре, введеное с выходом Overwatch 2. По словам Келлера, в пятом сезоне изменения баланса также получат и некоторые другие герои (какие — пока неизвестно).

Напоминаем вам, что 5-й сезон стартует в игре уже на следующей неделе - 13 июня.