Разработчики Overwatch 2 поделились интересной статистикой за первый год существования игры

Overwatch 2 недавно отметил свой первый день рождения, и разработчики поделились интересной статистикой. Вы когда-нибудь задумывались, кто самый популярный герой за всю историю игры?

Представьте себе, что это... Ана! Да, именно этот снайпер среднего и дальнего боя, вооруженный биотической винтовкой, стал самым играемым героем за последние 12 месяцев. Ее умения, такие как биотическая граната и транквилизатор, делают ее незаменимой на поле боя. А ее ультимейт - Nano Boost - усиливает союзника, делая его еще более опасным.

Также стоит отметить другую интересную статистику:

Часы, проведенные в режиме Prop Hunt: 573,189 часов

Игроки, раздавленные мехой D.Va: 26,747,833 игроков

Время, проведенное Фарой в воздухе: 146,621 день

Сколько раз Боб что-то делал: 182,522,380 раз

Общее количество Boops от Lucio, Brigitte, Winston: 32,871,970,612,904 Boops

Самый высокий уровень боевого пропуска: 1058

Это был веселый способ отметить первый день рождения Overwatch 2. Игра за год принесла много радости своему сообществу, и мы с нетерпением ждем, что принесет следующий год!

А кто ваш любимый герой в Overwatch 2? Пишите в комментариях!