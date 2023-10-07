Разработчики Overwatch 2 поделились интересной статистикой за первый год существования игры

Overwatch 2 недавно отметил свой первый день рождения, и разработчики поделились интересной статистикой. Вы когда-нибудь задумывались, кто самый популярный герой за всю историю игры?
Представьте себе, что это... Ана! Да, именно этот снайпер среднего и дальнего боя, вооруженный биотической винтовкой, стал самым играемым героем за последние 12 месяцев. Ее умения, такие как биотическая граната и транквилизатор, делают ее незаменимой на поле боя. А ее ультимейт - Nano Boost - усиливает союзника, делая его еще более опасным.
Также стоит отметить другую интересную статистику:
- Часы, проведенные в режиме Prop Hunt: 573,189 часов
- Игроки, раздавленные мехой D.Va: 26,747,833 игроков
- Время, проведенное Фарой в воздухе: 146,621 день
- Сколько раз Боб что-то делал: 182,522,380 раз
- Общее количество Boops от Lucio, Brigitte, Winston: 32,871,970,612,904 Boops
- Самый высокий уровень боевого пропуска: 1058
Это был веселый способ отметить первый день рождения Overwatch 2. Игра за год принесла много радости своему сообществу, и мы с нетерпением ждем, что принесет следующий год!
А кто ваш любимый герой в Overwatch 2? Пишите в комментариях!
Самая интересная статистика это процент положительных обзоров у Овера в Steam 😏
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Я вдовадрочер. Но судьба распорядилась иначе, поэтому я танк таскающий тяжелый щит...