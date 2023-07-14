Разработчики Overwatch 2 поделились новым кадром из короткометражки про Соджорн, которая выйдет 4 августа

Она будет называться "Calling" и расскажет о том, чем занималась Соджорн после развала Overwatch. По словам креативного директора Overwatch 2 Джеффа Чемберлена, эта короткометражка будет заключительным кусочком лора, ведущим к вторжению Нуль-сектора и реакции Overwatch на него.

История вселенной Overwatch очень для нас важна, — написал Чемберлен. — Наши команды вкладывают свои души, создавая короткометражки, комиксы, рассказы, аниме, кусочки лора, реплики и многое другое. У нас припасено для вас так много историй и нам не терпится их вам рассказать. Увидимся на Гибралтаре 10 августа с выходом сюжетных миссий!