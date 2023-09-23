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Overwatch 2 04.10.2022
4 390 оценок

Разработчики Overwatch 2 поделились первыми подробностями балансных правок 7-го сезона

Solstice
Новости

Разработчики рассказали первые подробности балансных правок 7-го сезона — в том числе реворка Сомбры и Турбосвина.

  • Реворк Сомбры выйдет в начале 7-го сезона. Главные цели реворка: 1) увеличить активное участие Сомбры в бою 2) сделать, чтобы благодаря ее способностям, механика героини ощущалась более активной 3) сохранить текущий образ хакера и стиль игры за Сомбру.
  • Реворк Турбосвина на стадии завершения, но выйдет только в середине 7-го сезона. Главные цели реворка: 1) сделать так, чтобы Турбосвин мог лучше защищать команду и создавать «спейс» 2) сохранить образ героя и его стиль игры 3) перебалансировать героя так, чтобы он был эффективен не только благодаря шансу ваншотнуть врага.
  • Сомбра и Турбосвин получат по новой способности. Все подробности (в том числе новые способности) обещают показать в последующие недели.
  • В начале 7 сезона откатят часть прошлых изменений Мэй, Орисы (уменьшение урона) и Торбьорна (изменение задержки между выстрелами ЛКМ). Также отменят часть недавнего баффа Зари — уменьшат размер и прочность Дистанционного барьера.
  • В 7 сезоне скорректируют значения отхила от альтернативного огня Иллари. Разработчики продолжат следить за состоянием баланса героини.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Adbraxas

Пускай себя поправят. Игру в такую помойку превратить... для этого нужен особенный талант.

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