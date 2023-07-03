Разработчики Overwatch 2 поделились подробностями о новом PvP-режиме, реворке Сомбры, PvE и прочим

Разработчик Overwatch 2 (Джаред Ньюсс) дал интервью зарубежным контент-мейкерам, в котором рассказал о нововведениях, которые разработчики планируют добавить в шестом сезоне или позднее.
Выписали основные моменты из этого интервью:
Про PvE
- Изначально разработчики хотели сделать так, чтобы сюжетные PvE-миссии были доступны в улучшенной версии боевого пропуска (за нее надо было доплатить). Но потом они решили добавить их в отдельный набор, в котором также будет валюта для покупки боевого пропуска и какой-нибудь крутой облик.
- Не исключено, что в будущем разработчики могут добавить опцию «купи комплект и получи доступ ко всем PvE-миссиям».
- В PvE-миссиях не будет работать система повторов.
- Не стоит ждать новых PvE-миссий в следующих двух сезонах после шестого (то есть до конца этого года).
- В кооперативной миссии на Кингс Роу будут разные аффиксы, меняющиеся каждую неделю, однако не будет таблицы лидеров.
PvP-режим «Точка возгорания»
- Новый режим будет доступен в Соревновательной игре не сразу.
- Пока нет планов переделывать старые карты «Захвата точек» в поля боя для «Точки возгорания». Однако разработчики не против переиспользовать окружение этих старых карт под какие-то другие, например, сделать из наработок Ханамуры нечто новое.
Испытание героев и стрельбище
- Пока разработчики не определились, оставлять ли в «Испытании героев» демонстрацию цифр урона/лечения.
- Новое стрельбище будет находиться в новой части тренировочного полигона.
Система прогресса
- Новая система прогресса будет отслеживать ваши общие данные (например, общее количество совершенных убийств) и конкретные данные по героям (например, количество усыплений за Ану).
- Статистика будет формировать «уровень героя», а уровни героя будут складываться в ваш общий уровень игрока (он будет как-то наглядно отображаться).
- Новая система прогресса будет учитывать только данные, начиная с 6 сезона. Данные из PvE учитываться не будут.
Герои
- Разработчики не хотят сразу выпускать перебафанных героев, а потом три месяца нерфить их.
- До выхода реворка Сомбры осталось не так много, однако его не стоит ждать в шестом сезоне.
Разное
- Разработчики планируют и дальше вносить радикальные изменения геометрии карт, как было с Постом наблюдения: Гибралтар.
- Тема боевого пропуска шестого сезона будет в основном посвящена сюжетным миссиям.
- Мифик-облик шестого сезона не будет открываться по частям на разных уровнях БП, как это сейчас с «Искательницей приключений Трейсер». Облик Трейсер был экспериментом, разработчикам еще предстоит собрать отзывы игроков.
- Новый аркадный режим «Поиск предметов» (prop hunt) вряд ли будет часто возвращаться, однако разработчикам еще предстоит посмотреть, насколько он будет популярен среди игроков.
что ещё они хотят убить в Сомбре?
Она злая сучка, а должна быть доброй
Игра закопана в могилу окончательно
Явно в головах этих измерителей черепов ничего нет. Какой-то сюр. Т.е. людям предлагают забыть всё, что они делали на протяжении предыдущих лет.