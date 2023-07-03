Overwatch 2 04.10.2022
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Разработчики Overwatch 2 поделились подробностями о новом PvP-режиме, реворке Сомбры, PvE и прочим

Solstice
Новости

Разработчик Overwatch 2 (Джаред Ньюсс) дал интервью зарубежным контент-мейкерам, в котором рассказал о нововведениях, которые разработчики планируют добавить в шестом сезоне или позднее.

Выписали основные моменты из этого интервью:

Про PvE

  • Изначально разработчики хотели сделать так, чтобы сюжетные PvE-миссии были доступны в улучшенной версии боевого пропуска (за нее надо было доплатить). Но потом они решили добавить их в отдельный набор, в котором также будет валюта для покупки боевого пропуска и какой-нибудь крутой облик.
  • Не исключено, что в будущем разработчики могут добавить опцию «купи комплект и получи доступ ко всем PvE-миссиям».
  • В PvE-миссиях не будет работать система повторов.
  • Не стоит ждать новых PvE-миссий в следующих двух сезонах после шестого (то есть до конца этого года).
  • В кооперативной миссии на Кингс Роу будут разные аффиксы, меняющиеся каждую неделю, однако не будет таблицы лидеров.

PvP-режим «Точка возгорания»

  • Новый режим будет доступен в Соревновательной игре не сразу.
  • Пока нет планов переделывать старые карты «Захвата точек» в поля боя для «Точки возгорания». Однако разработчики не против переиспользовать окружение этих старых карт под какие-то другие, например, сделать из наработок Ханамуры нечто новое.

Испытание героев и стрельбище

  • Пока разработчики не определились, оставлять ли в «Испытании героев» демонстрацию цифр урона/лечения.
  • Новое стрельбище будет находиться в новой части тренировочного полигона.

Система прогресса

  • Новая система прогресса будет отслеживать ваши общие данные (например, общее количество совершенных убийств) и конкретные данные по героям (например, количество усыплений за Ану).
  • Статистика будет формировать «уровень героя», а уровни героя будут складываться в ваш общий уровень игрока (он будет как-то наглядно отображаться).
  • Новая система прогресса будет учитывать только данные, начиная с 6 сезона. Данные из PvE учитываться не будут.

Герои

  • Разработчики не хотят сразу выпускать перебафанных героев, а потом три месяца нерфить их.
  • До выхода реворка Сомбры осталось не так много, однако его не стоит ждать в шестом сезоне.

Разное

  • Разработчики планируют и дальше вносить радикальные изменения геометрии карт, как было с Постом наблюдения: Гибралтар.
  • Тема боевого пропуска шестого сезона будет в основном посвящена сюжетным миссиям.
  • Мифик-облик шестого сезона не будет открываться по частям на разных уровнях БП, как это сейчас с «Искательницей приключений Трейсер». Облик Трейсер был экспериментом, разработчикам еще предстоит собрать отзывы игроков.
  • Новый аркадный режим «Поиск предметов» (prop hunt) вряд ли будет часто возвращаться, однако разработчикам еще предстоит посмотреть, насколько он будет популярен среди игроков.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Мур Мур lamour

что ещё они хотят убить в Сомбре?

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Она злая сучка, а должна быть доброй

0
Jarvis666

Игра закопана в могилу окончательно

1
wianewa
Новая система прогресса будет учитывать только данные, начиная с 6 сезона.

Явно в головах этих измерителей черепов ничего нет. Какой-то сюр. Т.е. людям предлагают забыть всё, что они делали на протяжении предыдущих лет.

0