Разработчики Overwatch 2 поделились подробностями о том, как они работают над улучшением системы подбора игроков

Blizzard поделились большой технической статьей о том, как они работают над улучшением системы подбора команд. На первом графике можно увидеть, как сократилась разница в подбираемом рейтинге между танками в команде — до 4 сезона разрыв был больше.

Второй график — изменение времени поиска матча на роли «Урон». С третьего сезона система матчмейкинга стала учитывать множество новых факторов при подборе матча (например, есть ли в командах игроки в группах) и это не только улучшило качество игр, но и сократило время поиска на дд.

Однако из-за этих нововведений игроки в заранее собранных группах стали дольше ждать подбор матча, а на высоких рангах просело качество игр. Разработчики учли эту ошибку и теперь будут запускать все нововведения постепенно, чтобы не было таких резких последствий.

Подбор команд — это динамический процесс, — пояснили Blizzard. — Прежде чем выпустить какие-либо, связанные с ним, изменения мы симулируем разные варианты событий, но не всегда можем предугадать, какие последствия они вызовут.

В статье также сказано, что в середине 4 сезона выйдут какие-то значительные изменения, связанные с убыванием MMR (не путать с убыванием в начале сезона — его уже убрали).