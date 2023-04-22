Разработчики Overwatch 2 поделились подробностями об изменениях баланса "Ткача Жизни"

Директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" рассказал о грядущих изменениях для Ткача Жизни и рассказал почему разработчикам пришлось пойти на такие корректировки.

Изменения баланса будут следующие:

Целебный цветок

Боезапас увеличат с 12 до 20

Замедление во время заряда будет срабатывать через 1 сек после полной зарядки

Град шипов

Уменьшат разброс

Древо жизни (ульта)

Запас здоровья увеличат с 1000 до 1200

Отхил за каждый всплеск энергии увеличат с 50 до 75

Прощальный подарок (пассивка)

Будет удалена

Новое назначение клавиш (в настройках можно будет выбрать и старый вариант):

«Град шипов» — на ПКМ

«Платформа-лепесток» на Shift вместо «Рывка восстановления»

«Рывок восстановления» будет на двойном прыжке

«Платформу-лепесток» можно будет отменить повторным нажатием Shift.

Автоматическая перезарядка «Града шипов» будет производиться медленнее.

Когда мы начали разрабатывать Ткача Жизни, мы хотели сделать саппорта, который будет в основном лечить, которому не нужно уметь целиться для исцеления и у которого будут способности, способные изменить исход схватки. Возьмем, к примеру, его смену оружия. На ранних этапах разработки оружие Ткача Жизни было гораздо менее эффективным, но со временем мы меняли его цифры и так появился Град шипов, который вы видите в игре сейчас. К сожалению, мы не сообразили, что нужно доработать и его управление под новый стиль игры, предполагающий и эффективное нанесение урона.



Замедление скорости передвижения при зарядке Целебного цветка изначально было придумано, чтобы игроки не зажимали бесконечно зарядку хилки. Однако мы поняли, что перестарались с этим ограничением.



Ткач Жизни заставил нас сильно задуматься о том, как мы разрабатываем героев — а именно, насколько сложными они должны быть, сколько новых и уникальных способностей им дать, и каким должен быть баланс героя на релизе. У Ткача Жизни несколько умений, которых еще не было в игре, а если прибавить к ним смену оружия, то можно немного растеряться. Мы считаем, что назначение Града шипов на ПКМ, удаление Прощального подарка и улучшение управления сделают Ткача Жизни более понятным героем и его положение в игре улучшится.



В прошлом мы старались распределить новые/уникальные способности между несколькими героями (так, мы в свое время разделили Хандзо и Гэндзи, которые разрабатывались как один персонаж). Однако теперь мы считаем, что героев с множеством способностей интересно изучать и учиться за них играть. Конечно, не каждый новый герой будет таким сложным, но мы считаем, что сможем сделать еще таких персонажей, как Ткач Жизни.



Что касается баланса новых героев, то мы согласны, что на релизе Ткач Жизни и Раматтра оказались слабее, чем нам хотелось. Наша цель — сделать так, чтобы герои ощущались сбалансированными, но не перебафанными на релизе. Мы будем слушать ваши отзывы и следить за данными, чтобы вносить соответствующие правки.

Балансные изменения Ткача Жизни и его новая схема управления появятся в игре на следующей неделе — 25 апреля.