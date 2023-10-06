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Overwatch 2 04.10.2022
4 394 оценки

Разработчики Overwatch 2 поделились подробностями реворка Сомбры

Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 опубликовали полное описание всех способностей переработанной Сомбры. Напоминаем вам, что данные изменения вступят в силу с запуском седьмого сезона, который стартует уже на следующей неделе - 10 октября.

Пистолет-пулемет

  • Урон увеличен с 7,5 до 8
  • Мин. разброс уменьшен с 0,5 до 0.
  • Количество выстрелов, после которого увеличивается макс. разброс, повышено с 3 до 6.
  • Время перезарядки уменьшено с 1,4 до 1,2 сек.

Взлом

  • Время применения сокращено с 0,75 до 0,65 сек
  • Теперь взлом вражеского героя выводит Сомбру из невидимости.
  • Время восстановления увеличено с 4 до 6 сек.
  • Если Сомбра взомала цель, не являющую врагом, время восстановления Взлома сокращается до 3 сек.
  • Предупреждающая надпись «Вас взломали» теперь висит на экране только пока действует эффект немоты, а не все время действия дебаффа.

Оппортунистка (пассивная способность)

  • Удалена из игры.

Маскировка

  • Теперь это пассивная способность. Сомбра автоматически становится невидимой, если в течение 3,5 сек не стреляет, не получает урон и не использует умения, наносящие урон.
  • Бонус к скорости передвижения в невидимости уменьшен с 60% до 45%.
  • Время перехода в невидимость сокращено с 0,375 до 0,25 сек.
  • Время выхода из невидимости сокращено с 0,5 до 0,375 сек.
  • Обновлены уведомления для Сомбры, которые появляются на ее экране, когда она взламывает аптечки.

Вирус

  • Новая способность (Shift по умолчанию)
  • Выпускает снаряд, который наносит цели период. урон. Если цель взломана, она получает урон быстрее.
  • Урон при попадании 10 (20 по взломанной цели)
  • Наносит 100 ед. урона за 4 сек (100 ед. урона за 2 сек. по взлом. цели).

Транслокатор

  • Больше нельзя активировать вручную. Транслокатор телепортирует Сомбру автоматически через 0,25 сек после броска или соприкосновения с поверхностью.
  • После телепортации время восстановления «Маскировки» сокращается.
  • Скорость полета Транслокатора увеличена с 25 до 72.
  • Время восст-я сокращено с 6 до 5 сек. Умение начинает восстанавливаться после перемещения к транслокатору.
  • Удалено изначальное вертикальное смещение полета транслокатора.

Импульс

  • Стоимость ульты увеличена на 15%.
  • Теперь отнимает здоровье в размере 30%, а не 40% от общего запаса.
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1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Stalker608

самый бесячий перс из всех. либо она тебя хакает и выносит за раз. либо ты даешь отпор и на 2 процента хп она прячется и потом снова происходит первое. какая-то тактику на её появление придумать сложно. с другой стороны пробовал сыграть за неё и не получается. тактику в крысу кого-то убить возможна, но много фрагов не набьешь, так себе удовольствие.

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