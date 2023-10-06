Разработчики Overwatch 2 поделились подробностями реворка Сомбры

Разработчики Overwatch 2 опубликовали полное описание всех способностей переработанной Сомбры. Напоминаем вам, что данные изменения вступят в силу с запуском седьмого сезона, который стартует уже на следующей неделе - 10 октября.
Пистолет-пулемет
- Урон увеличен с 7,5 до 8
- Мин. разброс уменьшен с 0,5 до 0.
- Количество выстрелов, после которого увеличивается макс. разброс, повышено с 3 до 6.
- Время перезарядки уменьшено с 1,4 до 1,2 сек.
Взлом
- Время применения сокращено с 0,75 до 0,65 сек
- Теперь взлом вражеского героя выводит Сомбру из невидимости.
- Время восстановления увеличено с 4 до 6 сек.
- Если Сомбра взомала цель, не являющую врагом, время восстановления Взлома сокращается до 3 сек.
- Предупреждающая надпись «Вас взломали» теперь висит на экране только пока действует эффект немоты, а не все время действия дебаффа.
Оппортунистка (пассивная способность)
- Удалена из игры.
Маскировка
- Теперь это пассивная способность. Сомбра автоматически становится невидимой, если в течение 3,5 сек не стреляет, не получает урон и не использует умения, наносящие урон.
- Бонус к скорости передвижения в невидимости уменьшен с 60% до 45%.
- Время перехода в невидимость сокращено с 0,375 до 0,25 сек.
- Время выхода из невидимости сокращено с 0,5 до 0,375 сек.
- Обновлены уведомления для Сомбры, которые появляются на ее экране, когда она взламывает аптечки.
Вирус
- Новая способность (Shift по умолчанию)
- Выпускает снаряд, который наносит цели период. урон. Если цель взломана, она получает урон быстрее.
- Урон при попадании 10 (20 по взломанной цели)
- Наносит 100 ед. урона за 4 сек (100 ед. урона за 2 сек. по взлом. цели).
Транслокатор
- Больше нельзя активировать вручную. Транслокатор телепортирует Сомбру автоматически через 0,25 сек после броска или соприкосновения с поверхностью.
- После телепортации время восстановления «Маскировки» сокращается.
- Скорость полета Транслокатора увеличена с 25 до 72.
- Время восст-я сокращено с 6 до 5 сек. Умение начинает восстанавливаться после перемещения к транслокатору.
- Удалено изначальное вертикальное смещение полета транслокатора.
Импульс
- Стоимость ульты увеличена на 15%.
- Теперь отнимает здоровье в размере 30%, а не 40% от общего запаса.
самый бесячий перс из всех. либо она тебя хакает и выносит за раз. либо ты даешь отпор и на 2 процента хп она прячется и потом снова происходит первое. какая-то тактику на её появление придумать сложно. с другой стороны пробовал сыграть за неё и не получается. тактику в крысу кого-то убить возможна, но много фрагов не набьешь, так себе удовольствие.